Emisný škandál vyšiel VW už na vyše 30 miliárd

Naposledy nemeckí prokurátori podali obvinenie na troch najvyšších predstaviteľov spoločnosti Volkswagen, generálneho riaditeľa spoločnosti Volkswagen Herberta Diessa, bývalého šéfa VW Martina Winterkorna a vedúceho dozornej rady Hansa Dietera Pötscha, z manipulácie na akciových trhoch súvisiacej so škandálom s emisiami. Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) podala obvinenie na automobilku Volkswagen, pod ktorú patria aj značky áut Audi a Porsche, za znečisťovanie životného prostredia.

Podľa nemeckého práva musí manažment spoločnosti informovať akcionárov o informáciách, ktoré môžu ovplyvniť ceny akcií, takisto o významných finančných rizikách ihneď, ako sa o nich dozvie či má o nich podozrenie. Prokurátora obvinila všetkých troch z nesplnenia povinnosti voči investorom. Podľa nemeckej prokuratúry oneskorené informovanie znamenalo, že obžalovaní manažéri nemeckej automobilky nevhodne ovplyvnili cenu akcií svojej firmy, informovala agentúra SITA. Prokurátori v nemeckom meste Braunschweig vyhlásili, že obvinení mali informovať investorov už pred škandálom. „Uskutočňovali stratégiu na dosiahnutie urovnania sporu s americkými orgánmi bez toho, aby zverejnili všetky relevantné informácie,“ uviedli vo vyhlásení pre agentúru Reuters.

Spoločnosť Volkswagen uviedla vo vyhlásení, že obvinenia sú nedôvodné. „Spoločnosť túto záležitosť starostlivo vyšetruje pomocou interných a externých právnych expertov už takmer štyri roky,“ uviedla podľa CNN Hiltrud Dorothea Werner, senior manažérka zodpovedná za právne záležitosti.

Bývalý americký regulátor, ktorý odhalil škandál vo Volkswagene, odmieta argumenty spoločnosti, že neúmyselne neinformovala trh.

„Ospravedlnenie, že vedúci pracovníci nevedeli nič, je veľmi slabé,“ povedal nemeckému časopisu Spiegel Alberto Ayala, ktorý do roku 2017 pôsobil v Kalifornskej rade leteckých zdrojov. V roku 2015 americká Agentúra na ochranu životného prostredia obvinila Volkswagen z podvodu s dieselovými motormi, a to bol začiatok škandálu s názvom Dieselgate. Volkswagen priznal, že inštaloval približne do 11 miliónov áut naftový softvér, ktorý umožnil pri testovaní emisií ukryť nadlimitné hodnoty oxidov dusíka z automobilu.

Spoločnosť čelí obvineniam vo viacerých krajinách. V Amerike sa spoločnosť dohodla, že v kauze Dieselgate zaplatí viac ako 20 miliárd dolárov. Deň po škandále akcie spoločnosti Volkswagen stratili 37 percent. Neskôr VW straty zmazal, keďže koncern stále patrí medzi najúspešnejšie automobilky na svete. Agentúra Reuters informovala, že akcie spoločnosti sú teraz nižšie o dve percentá.

Herbert Diess sa stal generálnym riaditeľom VW iba pár mesiacov predtým, ako sa zverejnil škandál s emisiami. Diess sa snažil pretlačiť novú výrobu elektrických automobilov, aby sa odvrátila pozornosť od emisného škandálu. Volkswagen investuje tento rok miliardy dolárov do novej technológie, pomocou ktorej sa chce stať lídrom v oblasti elektrického pohonu. Bývalý riaditeľ Winterkorn pôsobil na poste riaditeľa od roku 2007 do roku 2015, po obvinení ihneď odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa a teraz čelí obvineniam v Spojených štátoch a aj v Nemecku. Obžaloba voči Winterkornovi má 640 strán. Volkswagen po celom svete zamestnáva 800-tisíc ľudí a jednu zo svojich fabrík má aj v Bratislave.