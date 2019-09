Potraviny Kačka dlhujú zamestnancom za august

Pri hrubej mzde okolo 700 eur, ak počítame aj s osobným príplatkom a peniazmi za prácu cez víkend, tak zamestnanci dostali za august nateraz len okolo 165 eur. Firma však príplatky podľa odborárov svojvoľne strhla a odrátala si aj príspevky na stravné lístky. Mnohým tak na účte pristálo aj menej. Teda naozajstné minimum. Zamestnanci sú zúfalí. V ťažkej situácii sa ocitlo ďalších takmer dvetisíc ľudí.

Smutnú situáciu okolo platov potvrdila denníku Pravda aj predsedníčka Odborového zväzu CBA Simona Stieranková. "Obávam sa, že zamestnanci zostanú bez ničoho,“ hovorí pre denník Pravda. Dovolávať sa svojich práv chcú dnes – v pondelok – v Lučenci. Stretnutie s vedením je naplánované na poludnie.

Šéfka odborov sa rozhovorila aj o čudných praktikách vo firme. Po tom, čo bol spoločnosti zablokovaný firemný účet v ČSOB banke, sa vkladali denné tržby na iné firemné účty. "Regionálni manažéri fyzicky zbierali tržby a vkladali ich na určený účet,“ hovorí Stieranková. Robili tak podľa nej hlavne kvôli prísľubu, že práve toto budú peniaze na výplaty. Výplatným dňom je v sieti posledný deň v nasledujúcom mesiaci, keďže nie je zmluvne určený presný dátum. Ľudia však v čase našej uzávierky peniaze stále nedostali. "Zneužili dôverčivosť ľudí. Zamestnancom boli zaslané len zálohy v rozsahu 30 percent s tým, že zvyšok bude doplatený,“ hovorí Stieranková.

Z výplat však bol strhnutý aj príspevok na stravné lístky, ktoré zamestnanci nedostali. Tiež odrátali členské príspevky pre odbory. Tie ich však na účte podľa Stierankovej nemajú. Okrem toho svojvoľne nepriznali pohyblivé zložky miezd zamestnancom, ktorí ich majú, dodáva. Problém môžu mať aj tí, čo sa im z výplaty strháva výživné, upozorňuje odborárka. Z výplaty im ho síce odpočítali, no na účty matiek už nešlo. "Môže sa stať, že ich budú žalovať za neplatenie výživného,“ hovorí Stieranková.

Samá hmla

Na situáciu ohľadne platov sa denník Pravda opýtal aj vedenia spoločnosti Kačka. To na konkrétne otázky reagovalo stručnou správou. Opäť zopakovalo nárek o tom, v akom hroznom stave sieť kúpilo, koľko miliónov do nej nalialo a ako zdvihlo ľuďom platy.

"Vedenie spoločnosti od momentu podania návrhu na konkurz 30. 8. 2019, čo bola povinnosť, ktorú nám na základe danej situácie predpisovala legislatíva, pokračovalo v snahe hľadať alternatívne riešenie v podobe vstupu nového investora do spoločnosti. Robili sme v uplynulých týždňoch všetko, čo bolo v našich v silách, aby sme zachovali pracovné miesta, udržali predajne otvorené a mohli pokračovať v dobudovaní nového distribučného centra,“ odpovedal na naše otázky ohľadne termínu doplatenia miezd generálny riaditeľ spoločnosti Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuś. Opäť argumentoval sťaženými podmienkami na podnikanie v maloobchode pre zákon o neprimeraných podmienkach. Ten vyžadoval podľa neho dodatočné financovanie.

To, že sieť má problém, bolo viditeľné už v polovici júna. Vtedy to zakrývala prechodom na značku Kačka a dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. V polovici septembra sa začal v Kačkách výpredaj zvyšného tovaru so súhlasom financujúcej banky ako jediného zabezpečeného veriteľa, ktorý ma záložné právo k zásobám. Nebolo však asi ani veľmi čo vypredávať, keďže posledné týždne predajne skôr zívali prázdnotou, ako lákali na zaujímavý tovar. Napríklad v Modre zatvorili tamojšiu Kačku minulý utorok. Skončilo tak aj mäsiarstvo, ktoré malo svoju prevádzku v rámci predajne. Modrania však o kvalitné mäso neprídu, mäsiar už hľadá nové priestory. Otvoriť plánuje začiatkom októbra.

Obchádzajú paragraf 73?

Zdá sa, že potraviny Kačka smerujú k definitívnemu koncu. Predchádzať mu bude aj hromadné prepúšťanie. To má však presné pravidlá dané paragrafom 73 Zákonníka práce. Najprv musí zamestnávateľ rokovať s odbormi. A to už mesiac pred plánovaným prepúšťaním.

Odborári však tvrdia, že k ničomu takému nedošlo. A rokovať sa má až tento pondelok. Stieranková priznáva, že sa síce minulý utorok stretla s generálnym riaditeľom, no nešlo o oficiálne rokovanie, ale o náhodnú konfrontáciu. Pričom nebola ani informovaná o tom, že sa chystá hromadné prepúšťanie. Okrem toho tam vtedy nebol ani finančný riaditeľ. Ten musí byť podľa nej prítomný, keďže konajú v zmysle obchodného registra spoločne.

"Samotné prerokovanie obsahuje viacero úkonov a podkladov, ktoré majú pripraviť,“ hovorí Stieranková. Všetko musí byť písomne. Firma má odbory oboznámiť s tým, prečo chce prepúšťať, ale má im dať aj presné počty a štruktúru zamestnancov, ale aj to, ako boli vybraní na ukončenie práce.

V najbližších dňoch vedenie firmy očakáva vyhlásenie konkurzu zo strany súdu. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu. "Dúfame, že sa tieto kroky udejú v čo najkratšom čase, aby existovala reálna šanca opätovného otvorenia čo najväčšieho počtu predajní zo strany nového investora,“ povedal Chlebuś. Je však otázne, či niekto do siete vstúpi a kto to bude. Už terajší investor totiž kupoval potraviny v zlom stave.