Potraviny Kačka o nevyplatených mzdách mlčia

"Ľudia sa chceli priamo stretnúť, štatutári však neboli ochotní prísť na dvor. Z budovy boli potom vyprevadení bez odpovede,“ povedala po stretnutí pre denník Pravda predsedníčka Odborového zväzu CBA Simona Stieranková. Nasledovalo prerokovanie hromadného prepúšťania, ktoré firma chystá. Ani tam však podľa nej nepadli uspokojivé odpovede. Odborári dostali len zoznam zamestnancov, rozhodnutie organizačnej zmeny a mená tých, ktorých sa hromadné prepúšťanie netýka.

"Keď som si pýtala čokoľvek iné, nedostala som žiadnu odpoveď. Nepovedali, že mzdy budú uhradené, ani, že nebudú uhradené,“ povedala Stieranková. Pondelok bol totiž posledným dňom splatnosti pre výplatu z augusta. Ľudia sú tak už mesiac bez peňazí. Dostali síce na účty asi 30 percent svojej mzdy, no to ani zďaleka nepokryje náklady na život. Pri 700-eurovom plate v hrubom ide totiž len o okolo 165 eur v čistom. Z výplat im však strhli aj príspevok na stravné lístky, no tie nedostali.

Mnohí tak už ani neveria, že sa k svojim peniazom dostanú. Viacerí preto už dávajú výpovede dohodou, potvrdila odborárka. Ďalšia vlna výpovedí príde po 16. októbri, keď nebude vyplatená mzda za september. Výpovede dostali podľa informácií denníka Pravda aj ľudia, ktorí do predajní siete Kačka nastúpili len nedávno a sú stále v skúšobnej dobe.

Okrem toho sa stále čaká aj na vyhlásenie konkurzu. Ten mal byť v prípade, že je všetko v poriadku, vyhlásený 15 dní od podania. Lehota sa však natiahla, keďže podanie išlo zo spoločnosti 30. augusta. Podľa našich informácií súd vyzval firmu, aby doplnila doklady, čo sa ešte nestalo.

Denník Pravda oslovil aj spoločnosť Potraviny Kačka. Do uzávierky nám však na naše otázky ohľadne situácie zamestnancov či vyplatenia miezd neodpovedali.

To, že sieť má problém, bolo zrejmé už v polovici júna. Vtedy sa to ešte snažila zakryť prechodom na značku Kačka či akože dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. V polovici septembra začal v Kačkách veľký výpredaj. V najbližších dňoch vedenie firmy očakáva vyhlásenie konkurzu zo strany súdu. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu.