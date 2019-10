Slováci a Česi spoločne obhajovali zemný plyn v Bruseli

Výkonná riaditeľka ČPS Lenka Kovačovská pripomenula, že ide o akciu, ktorú spolu so Slovákmi pripravili prvýkrát. „Chceme europoslancom oboch krajín prezentovať, aká je súčasná pozícia zemného plynu aj to, čo možno očakávať od budúceho roka, keď má Európska komisia predstaviť štvrtý plynárenský balíček. Ten ovplyvní vývoj odvetvia v najbližších desaťročiach,“ upozornila.

Výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský v tejto súvislosti upozornil, že v Českej republike aj na Slovensku hrá zemný plyn dôležitú úlohu predovšetkým v energetike a teplárenstve. Dodal, že na Slovensku sa od roku 1990 vďaka plynofikácii znížili emisie skleníkových plynov v energetike o 60 %.

„Klimatická zmena je kritickou témou najbližších desaťročí a plynárenstvo dokáže výrazne prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a jemných prachových častíc znečisťujúcich ovzdušie. Hlavným cieľom EÚ by malo byť efektívne znižovanie emisií a zvyšovanie úrovne ich zachytávania,“ skonštatoval Kvasňovský s tým, že ČR a SR majú v energetickom mixe dominantne výrobu elektrickej energie z jadra. Obe krajiny využívajú tiež uhoľné elektrárne, ktoré sú veľkým zdrojom emisií skleníkových plynov.

„V krátkodobom a strednodobom horizonte je zemný plyn jednou z možných rýchlych náhrad uhoľných zdrojov, prípadne spoločne s obnoviteľnými zdrojmi energie,“ spresnila Kovačovská.

Slovensko navrhlo podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) do roku 2030 na úrovni 18 %, avšak Európska komisia žiada až 24 %. Kvasňovský zdôraznil, že OZE sú len jedným z možných nástrojov dekarbonizácie, a preto by mal byť cieľ pre podiely OZE stanovený len ako indikatívny. A keďže cieľ pre zníženie emisií skleníkových plynov by mal byť pre každú krajinu EÚ záväzný, treba viac zohľadniť existujúci potenciál každej krajiny na ďalšie ekonomicky efektívne znižovanie skleníkových plynov.

Sektor, ktoré je emisne veľmi náročný v EÚ, je doprava. Plynári poukazujú na to, že zemný plyn v podobe CNG a LNG má potenciál byť lídrom nákladnej, cestnej, námornej a riečnej dopravy a svoje miesto má aj vo verejnej a osobnej doprave, a preto si zaslúži rovnocennú podporu s inými alternatívnymi palivami.

Na bruselskom seminári vystúpili aj predseda Rady ČPS Martin Slabý, riaditeľ stratégie spoločnosti Net4Gas Michal Slabý, povereník ministra dopravy ČR pre oblasť čistej mobility Ján Bezděkovský a za SPNZ generálny riaditeľ firmy SPP-distribúcia Martin Hollý a vedúci európskych záležitostí a stratégie spoločnosti Eustream Milan Sedláček.

Oba zväzy chcú v iniciatíve a spájaní síl na európskej úrovni pokračovať. Najbližšiu podobnú akciu chcú pripraviť na jar 2020, keď už budú známe zámery novej eurokomisie v oblasti plynárenstva.