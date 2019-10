Čechom prvýkrát skontroloval jadrovú elektráreň Temelín dron

Bolo to prvé priemyselné použitie dronov v českých jadrových elektrárňach. V Temelíne je bezletová zóna, bolo treba získať aj povolenie od Úradu pre civilné letectvo. ČTK to v tlačovej správe oznámil temelínsky hovorca Marek Sviták.

ČEZ ročne do modernizácie a bezpečnosti investuje priemerne jednu miliardu korún. Dron preskúmal pomocnú budovu s rozlohou 34 000 metrov štvorcových, teda veľkú asi ako tri českobudějovické námestia Přemysla Otakara II. Hľadal aj milimetrové odchýlky.

„Ide o premiérové ​​použitie dronov u nás na tieto účely. Zatiaľ čakáme, aké budú výsledky, do budúcnosti by to mohla byť cesta pre kontroly stavebných objektov. Veľkou výhodou toho spôsobu kontroly je zmapovanie celého povrchu a to aj ťažko prístupných miest v relatívne krátkom čase,“ uviedol riaditeľ elektrárne Jan Kruml.

Pomocou laseru sledoval dron povrch plášťa budovy, termokamera zaobstarala aj snímky stavu pod fasádou. Výsledky budú dôležité aj pre údržbu.

„Elektrárni odovzdáme 3D modely, z ktorých vyplynie, v akom stave sú plášť a strecha budovy,“ povedal konateľ firmy Vertical Images Petr Lněnička, ktorá dron dodala.

Firma musela získať všetky povolenia vrátane toho od Úradu pre civilné letectvo. To odovzdala výrobcovia dronu, ktorý zariadenie odomkol. „Moderné drony majú takzvaný geofencing, ktorý dron nepustí do bezletových zón,“ dodal Lněnička.

Temelín je najväčším výrobcom elektriny v Česku, kryje približne pätinu domácej spotreby. ČEZ spustil elektráreň v decembri 2000. Vlani vyrobil Temelín 15,66 terawat­thodiny (TWh) elektrickej energie. Od začiatku tohto roka vyrobil 11,3 TWh elektriny.