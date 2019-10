Koniec bielej karty. Vodičom už stačí len zelená

Vodiči sa tak po novom preukazujú už len zelenou kartou bez ohľadu na to, či budú doma, alebo v zahraničí. "Poisťovne dlhodobo upozorňovali na to, že vydávanie bielych kariet je zbytočnou administratívou, pretože zelená karta potvrdzuje stále to isté povinné zmluvné poistenie, ktoré si vodiči uzatvorili,” vysvetlila Beata Lipšicová, PR špecialistka poisťovne Uniqa. Od utorka 1. októbra poisťovne pri uzavretí poistenia vystavia len jednu kartu – zelenú.

Takzvaná biela karta bola doteraz dokladom o poistení vozidla, ktorý potvrdzoval platnosť PZP na Slovensku. Poisťovňa ju vydávala každému poistencovi spolu so zelenou kartou. Vodiči ju potrebovali najmä pri kontrole či pri škodovej udalosti, kde slúžila na vyplnenie správy o nehode. Rovnako slúžila pri prepise vozidla na dopravnom inšpektoráte ako potvrdenie o uzatvorení PZP. Bielou kartou sa tiež vodiči museli preukazovať poškodenému a polícii, pokiaľ spôsobili dopravnú nehodu.

Práve zelená karta má totiž na rozdiel do bielej medzinárodnú platnosť a jej forma spĺňa štandardy krajín, ktoré patria do Systému zelenej karty. Do tohto systému patrí väčšina európskych krajín a vodiči sa tak nemusia báť, že by mali problém. Spolu do tohto systému patrí presne 47 krajín, čo znamená, že preukázať sa platným PZP či vybaviť poistnú udalosť nie je problém. Systém je výhodný najmä preto, že vodiči nemusia uzatvárať poistku do konkrétneho štátu pri každej ceste, ale pokrýva ju práve zelená karta.

Denník Pravda sa opýtal priamo vodičov, čo na zmenu hovoria. Viacerí sa zhodli na tom, že zmenu kvitujú, no nevidia v nej obrovský potenciál. "Tak či tak musím so sebou nosiť doklady od auta. Ubudol mi len jeden doklad z peňaženky,“ zhodnotil vodič Martin z Bratislavy. Vodička Veronika zmenu víta. "Je to určite pohodlnejšie, doklady mi zaberajú menej miesta a nemusím myslieť na to, či mám obe karty pri sebe,“ uviedla mladá šoférka.

Za zmenou v poistných kartách stojí novela zákona o Exportno-importnej banke, ktorá zrušila vydávanie bielych kariet. Schválené zmeny, ktorými sa novelizoval zákon o povinnom zmluvnom poistení, nadobudol účinnosť posledný septembrový deň. Vodiči sú teda povinní mať pri sebe už len originál zelenej karty. Ak vás zastaví policajná hliadka, práve zelená karta je tou, ktorou sa budete preukazovať. Rovnako sa s ňou budete preukazovať aj pri prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte a pri zániku PZP budete musieť vrátiť len zelenú kartu. Poisťovne vodičom odporúčajú, aby si skontrolovali, či majú jej originál. "Vodičom odporúčame, aby si skontrolovali, či majú pri sebe zelenú kartu. Ak niekto zistí, že napriek uzatvorenému poisteniu stále nemá originál zelenej karty, mal by sa obrátiť na svoju poisťovňu. Mohlo sa tak stať kvôli tomu, že niektorí klienti nestihli dodať načas technické preukazy, a preto im poisťovňa originál kariet ešte neposlala. V takom prípade odporúčame čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu,” povedal riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel Uniqa Július Baláž.

Finančný výbor odobril pozmeňujúci návrh z dielne Smeru ešte začiatkom septembra tohto roka. "Poisťovne budú vydávať už iba jednu kartu, a to zelenú, biela odpadne. Chceme uľahčiť život občanom,“ zdôvodnil Igor Federič, poslanec Národnej rady SR za Smer, ktorý s návrhom prišiel. Štátna tajomníčka Dana Meager v tom čase uviedla, že zmena nemení systém PZP ako taký. "Nemení sa nastavenie PZP, nedotýkame sa sadzieb, systémových vecí. Chceli sme zjednodušiť ľudom život, je to v ich prospech,“ vysvetlila Meager.