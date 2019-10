Potraviny Kačka rokujú o skrátení lehoty na hromadné prepúšťanie

Po pár dňoch, čo denník Pravda bombardoval vedenie spoločnosti Potraviny Kačka otázkami ohľadne situácie zamestnancov, prišla odpoveď.

„Chcem všetkých uistiť, že vedenie spoločnosti Potraviny Kačka robí v posledných týždňoch všetky aktivity, ktoré umožňuje slovenská legislatíva, pre vyriešenie situácie svojich zamestnancov,“ hovorí generálny riaditeľ Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuś. Spoločnosť sa podľa neho pripravuje na rozhodnutie súdu ohľadom konkurzu. "Prísť by malo v najbližších dňoch,“ dodáva.

„Ak by to legislatíva umožňovala, neváhali by sme ani minútu s prevodom zostávajúcich častí augustových miezd, respektíve septembrovej mzdy,“ hovorí Chlebuś. Legislatíva však podľa neho neumožňuje uprednostniť žiadneho veriteľa. "V aktuálnej situácii sú zamestnanci takzvanými nezabezpečenými veriteľmi,“ dodáva generálny riaditeľ. Zákon však uprednostňuje ako prvých zabezpečených veriteľov – teda v tomto prípade banku.

Spoločnosť podľa generálneho riaditeľa aktuálne rokuje s úradom práce v Lučenci o skrátení zákonnej lehoty k hromadnému prepúšťaniu. "Všetky tieto kroky robíme kvôli tomu, aby sme maximálne zrýchlili procesy spojené s hromadným prepúšťaním a umožnili zamestnancom čo najskôr ukončiť pracovný pomer a čo najskôr požiadať o dávku,“ hovorí.

V pondelok sa skončilo rokovanie odborov s vedením v centrále spoločnosti v Lučenci nejasne. Vedenie spoločnosti vtedy vykázalo aj stovky zamestnancov, ktorí sa boli informovať o svojich mzdách. Vovnútri zostali len zástupcovia zamestnancov. O platoch nepadlo v pondelok ani slovo, hovorilo sa len o hromadnom prepúšťaní. Odborári dostali zoznam zamestnancov, rozhodnutie organizačnej zmeny a mená tých, ktorých sa hromadné prepúšťanie netýka.

"V utorok si ma generálny riaditeľ opätovne zavolal a povedal, že výplaty za mesiac august nebudú,“ hovorí pre denník Pravda predsedníčka Odborového zväzu CBA Simona Stieranková. Mzdu dostalo len 29 ľudí, vyňatých z hromadného prepúšťania. Dnes poobede má odborárka stretnutie s Úradom práce v Lučenci. Tam by sa malo hovoriť aj o prípadnom skrátení zákonnej lehoty k hromadnému prepúšťaniu.

To, že sieť má problém, bolo zrejmé už v polovici júna. Vtedy sa to ešte snažila zakryť prechodom na značku Kačka, či akože dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. V polovici septembra začal v Kačkách veľký výpredaj. V najbližších dňoch vedenie firmy očakáva vyhlásenie konkurzu zo strany súdu. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu.