IT aktivisti podávajú trestné oznámenie pre doménu.sk

Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) vo štvrtok oznámilo, že podáva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR pre zmluvu štátu so správcom registra národnej domény.

Zdôvodnilo to tým, že pri dojednaní a podpise dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci medzi ÚPVII a spoločnosťou SK-NIC, a. s., z roku 2017 bol zo strany osôb konajúcich v mene štátu porušený verejný záujem. Informoval o tom zástupca ZPW Ondrej Jombík s tým, že zároveň podávajú podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. Z právnej analýzy, ktorú si dala vypracovať Nadácia Zastavme korupciu, vyplynulo, že zmluva so súkromnou firmou je prakticky neukončiteľná.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) otvorením zmluvy o správe národnej domény .sk v roku 2017 vyrokoval do dodatku nové jasnejšie a transparentnejšie podmienky fungovania. Výrazne sa tak podľa úradu zlepšila aj pozícia štátu vo vzťahu k správcovi národnej domény, pretože do roku 2017 bol štát v absolútne nevýhodnom postavení a bol plne odkázaný na svojvôľu dodávateľa. Úrad vicepremiéra Richarda Rašiho to uviedol vo štvrtok pre agentúru SITA s tým, že nevypovedateľnú zmluvu o správe národnej domény .sk podpísal ešte v roku 2006 vtedajší minister dopravy, pôšt a telekomunikácií za SDKÚ-DS Pavol Prokopovič.

„V podpísanom dodatku sa výrazne posilňuje postavenie Komisie pre správu národnej domény, v ktorej má zastúpenie aj internetová komunita a jej členom je aj pán Jombík. Okrem toho, všetky zmeny zmluvy musia byť prerokované na úrovni komisie. Do zmluvy sa včlenil aj mechanizmus, ktorý bráni prípadnému blokovaniu zasadnutí komisie,“ poznamenal ÚPVII. Štát môže naviac odstúpiť od zmluvy, ak si dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti, pričom sa nemusí pýtať na názor protistrany, ako to bolo dovtedy. Úrad pripomenul, že bol zavedený aj nový sankčný mechanizmus.

Povinné nepretržité monitorovanie a každoročný nezávislý audit podľa úradu vicepremiéra zároveň umožňujú pravidelne vyhodnocovať, ako si SK-NIC plní úlohy, pričom sa celkovo posilnila kontrola a transparentnosť pri správe domény .sk. „Štát má denne aktualizovanú zálohu databázy všetkých .sk domén, ktorú do roku 2017 nemal a nemal na ňu ani právo podľa pôvodnej zmluvy. Dodávateľ sa tiež zaviazal, že nebude prezentovať a propagovať doménu .sk a vykonávať akúkoľvek marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa domény .sk v rozpore so záujmami Slovenskej republiky,“ priblížil Rašiho úrad.

Spomínaná zmluva podľa ZPW nie je vo verejnom záujme z viacerých dôvodov. Súkromná firma podľa zmluvy dáva na rozvoj internetovej komunity len 5 % z vybraných poplatkov. „Domnievame sa, že štát mohol predovšetkým v čase rokovaní o podpise dodatku č. 2 vyjednať podstatne lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorá mohla byť investovaná do zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Ide jednoznačne o premárnenú príležitosť,“ tvrdí Jombík. „Zmluva obsahuje dodatok, podľa ktorého je podpísaná na dobu určitú, ktorá sa končí v momente, keď SK-NIC príde o delegáciu, teda správu národnej domény. Problém je, že o tom, či firma príde o delegáciu, rozhoduje aj ona sama. Ak sa SK-NIC nerozhodne prísť o toto oprávnenie, zmluva sa neskončí a štát musí využívať služby tejto spoločnosti,“ uviedol právnik a správca Nadácie Zastavme korupciu Peter Kováč.

ÚPVII podotkol, že v zmluve sú upresnené aj ustanovenia odrážajúce potreby a záujmy internetovej komunity. Financovanie projektov na podporu a rozvoj internetovej komunity vo výške 5 % z vybraných poplatkov sa bude týkať vždy daného kalendárneho roku. „V prípade, že si dodávateľ nesplní niektorú zo svojich povinností, financie vo fonde sa navýšia z piatich na desať percent vybraných poplatkov v danom kalendárnom roku. Zmluvné strany sa zaviazali, že spoločne vytvoria nový mechanizmus na prerozdeľovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja internetovej komunity,“ konštatoval úrad vicepremiéra.