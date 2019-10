Na stránky samospráv nikto nechodí. Skúšajú aplikáciu

VIDEO: Ako funguje aplikácia, ktorá pomáha samosprávam komunikovať so svojimi obyvateľmi? Pozrite si video TV Pravda.

„V rámci prieskumov sme zistili, že viac ako 80 percent obyvateľov nenavštevuje stránky mesta,“ hovorí autor mobilnej aplikácie SOM Jakub Jenega. Práve preto sa rozhodol vytvoriť aplikáciu, ktorá spojí obyvateľov s mestami, v ktorých žijú. Do projektu je zapojených viac ako 20 samospráv, pričom aplikácia plne funguje v 17 z nich. Aplikácia je na slovenskom trhu od tohto roka a používa ju čoraz viac starostov a starostiek.

S myšlienkou vytvoriť aplikáciu pre obyvateľov a prepojiť ich tak na mesto či obec prišiel Jenega počas štúdia v zahraničí. Práve tam využíval aplikáciu o meste, ktorá bola učená pre turistov. Vývoj aplikácie trval dva roky a od začiatku sa vývojári zameriavali na aplikáciu do mobilných telefónov. Aplikácia používateľom ponúka viacero služieb. Jednou z nich sú notifikácie, teda aktuálne správy o dianí v meste či obci. Vedenie obcí si pochvaľuje najmä to, že mestský úrad dokáže v jednom okamihu informovať všetkých obyvateľov, ktorí majú stiahnutú aplikáciu v telefóne. Ďalej sú to aktuality, v ktorých sa obyvateľ dočíta o novinkách a o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci. Ľudia pomocou SOM môžu písať podnety na samosprávu či odfotografovať nejaký problém, následne ho zaslať a mestskí poslanci ho môžu hneď riešiť. Nezabudlo sa ani na aktuálne časy spojov, ktoré ľudia využívajú na ceste za prácou alebo vo voľnom čase. Takisto sa tu nachádzajú aj dôležité kontakty či otváracie hodiny.

Primátori a starostovia obcí majú na aplikáciu pozitívne ohlasy, no vedia si predstaviť, ako ju ešte zlepšiť. „Pre aplikáciu sme sa rozhodli, pretože sme už dlhšie hľadali nástroj, prostredníctvom ktorého môžeme priamo komunikovať s obyvateľmi a zároveň je doň možné implementovať už existujúce mobilné aplikácie,“ hovorí primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal. Starostka obce Limbach Adriana Čechovičová hovorí, že mali dlhodobo problém s informovanosťou občanov. Aplikácia „Som Limbach“ to zmenila. Aplikáciu obyvatelia využívajú intenzívne nielen preto, že majú informáciu hneď z prvej ruky, ale je pre nich zaujímavé aj to, že môžu reagovať, napríklad keď vidia problém, priamo kontaktujú starostku a oznámia svoje postrehy, vysvetlila Čechovičová.

Aplikáciu využívajú obce a mestá ako Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Rusovce, Bernolákovo, Považská Bystrica, Trstená a mnoho ďalších.