Vyššia minimálna mzda zdraží potraviny, tvrdia potravinári

Zvýšenie minimálnej mzdy je predpokladom zdražovania potravín. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v reakcii na v stredu vládou schválenú výšku minimálnej mzdy pre rok 2020 na úroveň 580 eur.

Rozhodnutie vlády SR o ďalšom zvýšení minimálnej mzdy podľa Holéciovej nemôže ostať bez dôsledkov v podobe možného zdražovania odbytových cien potravín. Väčšina potravinárskych podnikov totiž nevie utlmiť úpravu minimálnej mzdy vo vlastnej ekonomike a bude nútená rokovať o zvýšení odbytových cien. Bude teraz na zvážení každého jedného výrobcu, či pristúpi k úprave odbytových cien a či to jeho odberatelia akceptujú.

Takýto následok podľa nej očakávajú potravinári, ktorí sú členovia SPPK. Rozhodnutie vlády jednoznačne smeruje k tomu, že je nevyhnuté upraviť odbytové ceny potravín podľa toho, ako rastú mzdy. Úpravou minimálnej mzdy sa totiž nezvýši len samotná minimálna mzda, ale aj mnohé mzdové príplatky.

„Minimálna mzda je totiž naviazaná na 42 iných právnych predpisov, čo má následne priamy dosah na ekonomiku jednotlivých podnikov v podobe ďalšieho rastu osobných nákladov zamestnávateľov,“ uviedol predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár.

„Vláda si musí uvedomiť, že je najdôležitejším článkom pri určovaní minimálnej mzdy. Na rovinu by mala povedať, že zvýšenie miezd bude mať za následok zvýšenie nákladov firiem v celom národnom hospodárstve. Môže si to krajina dovoliť v časoch spomaľovania rastu hrubého domáceho produktu Slovenska? Zároveň sa pýtam, akým spôsobom chce vláda zaručiť, že minimálna mzda bude v plnej miere transformovaná do platov štátnych zamestnancov,“ reagoval podpredseda SPPK Marián Šolty.

Úpravu minimálnej mzdy vnímajú veľmi negatívne podľa Holéciovej napríklad pekári. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, člena SPPK, ide o rozhodnutie, ktoré absolútne nereflektuje stav potravinárskeho odvetvia a je prijaté bez akéhokoľvek vyčíslenia vplyvov na podnikateľský sektor.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora chce podľa Holéciovej apelovať na verejnosť, teda všetkých spotrebiteľov, aby pochopila, že ceny potravín za súčasnej situácie nemôžu klesať.

„Potravinári sú okamžite na pranieri, ak zvýšia ceny potravín. Pokiaľ však chceme prinášať spotrebiteľom kvalitné a bezpečné potraviny a pokiaľ máme platiť vyššiu minimálnu mzdu, bez zdražovania to pôjde len ťažko. Spoločnosť si musí uvedomiť, že potraviny zadarmo byť nemôžu,“ dodal Šolty.