Európa chystá odvetu za americké clá

Obchodná vojna sa po rozhodnutí WTO dostala podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej do novej fázy. "Ak sa rozbehne obchodná vojna medzi Washingtonom a Bruselom v sektore dopravných lietadiel, hrozí, že sa prenesie aj ďalej do iných oblastí,“ hovorí. Ani sa nenazdáme a na programe dňa môžu byť opäť clá na európske autá. Práve toho sa trhy podľa Glasovej boja najviac. Výrazne by to pocítil aj slovenský automobilový priemysel. Zasiahlo by to totiž Nemecko, ktoré je naším hlavným obchodným partnerom, vysvetľuje analytička. Smeruje tam totiž zhruba pätina nášho exportu.

"Donald Trump bude zrejme tento verdikt prezentovať ako svoje víťazstvo a clá voči EÚ zavedie,“ hovorí Glasová. Brusel nebude otáľať s protiopatreniami. A to aj napriek apelom Svetovej obchodnej organizácie, aby sa obe krajiny dohodli a ďalej colný konflikt nehrotili. Problematické je podľa analytičky aj výrazne skoršie rozhodnutie v kauze Boeing. Na riešenie sporu o Airbus si totiž ešte minimálne pol roka počkáme.

Maslo na hlave však majú obe krajiny. Keďže v rozpore s pravidlami dotovali svojho výrobcu lietadiel, aby mu zabezpečili výhodnejšiu pozíciu na trhu. Obe krajiny sa už od začiatku sporu pripravujú na uvalenie ciel na tú druhú. Pôvodne USA žiadali až 11,2 miliardy dolárov, Európa 10 miliárd dolárov.

Pre úniu, ktorej ekonomika brzdí, nie sú ani odklepnuté miliardy maličkosť. Najnovšie americké hrozby sú podľa analytika českej spoločnosti NextFinance Jiřího Cihlářa ďalším dôvodom na výraznejšie spomalenie európskej ekonomiky. To platí aj pre jej ťahúňa – Nemecko.

"Aj špekulácie o vyšších clách budú ďalšou ťažkosťou pre nemecký priemysel, ktorý už teraz trpí neistotou v medzinárodnom obchode,“ hovorí Cihlář. Nemecká ekonomika posledné mesiace výrazne brzdí, podľa analytika je už v recesii. Cítiť to aj na Slovensku, stačí si pozrieť čísla v septembrovej makroprognóze. Tá odhady rastu revidovala o ďalšie percento oproti júnu – a to na 2,4 percenta pre tento rok. Ešte vo februári sa hovorilo o štvorpercentnom raste. Rast Slovenska sa však bude podľa Cihlářa naďalej spomaľovať. "Posledné správy o vyšších clách tento proces mierne urýchlia,“ hovorí.

Európu čakajú podľa analytika ťažké rokovania, Amerika chce totiž riešenie dobré pre jej zamestnancov. Pripúšťa však, že výsledkom môže byť aj zrušenie colného plánu. Problém však vidí analytik inde: "Väzby v medzinárodnom obchode sa nadväzujú dlho, ale trhajú sa veľmi rýchlo,“ hovorí. Stačí sa pozrieť na "uťahovanie a povoľovanie šraubov“ v americko-čínskej obchodnej vojne. To podľa Cihlářa stojí pred Európou.

Vína, syry a aj lietadlá

Európske lietadlá dostali predbežne sadzbu 10 percent, zoznam poľnohospodárskych a priemyselných tovarov ďalších 25 percent. Zaviesť sa majú po vydaní formálneho súhlasu od Svetovej obchodnej organizácie. Tá má podľa agentúry Reuters zasadať už 14. októbra, clá môžu začať platiť do troch dní.

V predbežnom zozname európskych produktov je okrem lietadiel aj francúzske víno, škótska whisky, kabelky a syry Gouda. Kabinet amerického prezidenta Donalda Trumpa však vynechal letecké diely. Prevádzky aeroliniek Airbus v Alabame sú tak v suchu. Európske súčiastky sa nepredražia ani americkému Boeingu. Výnimku dostali talianske vína, olivový olej a čokoláda.

Brusel hneď reagoval s tým, že hneď ako Washington k clám skutočne pristúpi, nemá únia inú možnosť, než odpovedať rovnakým spôsobom. Ak sa tak stane, výsledkom bude ďalšia eskalácia obchodnej vojny, čomu by sa únia rada vyhla.

„Mali by sme sa vyhnúť vzájomnému uvaľovaniu ciel. Poškodilo by to naše ekonomiky, globálny obchod a širšie odvetvie leteckého priemyslu,“ povedala podľa agentúry Sita hneď v stredu hovorkyňa Európskej komisie Mina Andreeva. Únia je pripravená s USA pracovať na férovom a vyváženom riešení pre odvetvia produkcie lietadiel, dodala. "Stále sme pripravení a ochotní nájsť férové urovnanie, ale ak sa USA rozhodnú prijať schválené protiopatrenia, EÚ urobí to isté,“ povedala Andreeva.

Odvetou by mohli byť aj zelené dane pre zahraničné firmy, čo znečisťujú ovzdušie. Vo štvrtok to podľa agentúry Reuters povedal budúci taliansky eurokomisár Paolo Gentiloni. " „Pokúsime sa byť veľmi rýchli a efektívni,“ povedal Gentiloni, ktorý má nastúpiť do úradu v novembri, len deň po ohlásení amerických ciel. Účelom tejto dane je chrániť európske spoločnosti pred konkurenciou so sídlom v krajinách, v ktorých systémy ochrany klímy nie sú také prísne. Sem sa dá zaradiť aj USA, ktoré odstúpilo z Parížskej dohody o klimatickej zmene

Francúzi sa hnevajú

Americké plány dodatočne zdaniť francúzske vína nenechali krajinu galského kohúta chladnú. Chystá odvetné clá. "Ak americká vláda odmietne ruku, ktorú jej podáva Francúzsko a Európska únia, sme pripravení reagovať sankciami,“ povedal vo štvrtok podľa agentúry čtk francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Sankcie USA sú podľa neho nielen politickou, ale aj ekonomickou chybou. To, aké americké tovary by chceli Francúzi do colnej odvety zahrnúť, zatiaľ nie je jasné.

Pred americkými clami vo štvrtok varoval aj Španielsky poľnohospodársky zväz. Tvrdí, že v prípade tamojších poľnohospodárskych produktov by išlo až o jednu miliardu eur. "Je celkom nespravodlivé a neprimerané, že vidiek musí platiť za obchodnú vojnu s Európskou úniou, ktorá so španielskym vidiekom nemá nič spoločné,“ nechal sa podľa agentúry čtk počuť generálny tajomník zväzu Miguel Blanco.

Plánované clá kritizoval aj Zväz škótskej whisky. Zavedenie 25-percentných ciel na škótsku whisky by poškodilo celé odvetvie, pracovné miesta a aj investície, tvrdí podľa agentúry čtk zväz. Práve USA sú totiž pre tento alkohol hlavným trhom, vlani sem smeroval export za vyše jednu miliardu eur.