Elektromobily zaútočia na rozpočty. Budú chýbať dane z benzínu a nafty

Británia bude potrebovať nový prístup k zdaneniu vodičov, pretože presun k elektrickým vozidlám zrejme spôsobí významný výpadok daňových príjmov z predaja benzínu. Príjmy z dane z pohonných hmôt sú vo výške 28 miliárd libier ročne, čo sú takmer štyri percentá celkových vládnych príjmov. Tieto príjmy sa však s nástupom elektrických áut v najbližších desaťročiach vytratia, varoval britský Inštitút pre rozpočtové štúdie (IFS).

Prísľub Británie, že do roku 2050 zníži emisie na nulu, je pre vládu z hľadiska rozpočtu obrovský problém. Znamená totiž, že príjmy z daní z benzínu a nafty sa budú postupne znižovať až na nulu. Ich pokles by sa mohol navyše urýchliť, ak sa potvrdia špekulácie, že vláda chce znížiť daň z pohonných hmôt o dve pence na liter.

Vláda by podľa IFS mala uvažovať o zavedení daní aj preto, že hrozia obrovské zápchy na cestách. Nová automobilová daň by mala odrážať vzdialenosť jazdy a mohla by sa líšiť tým, kedy a kadiaľ sa jazda uskutoční, navrhuje IFS. Ďalšou možnosťou by bolo zavedenie paušálnej dane za prejdené kilometre.

IFS ale tiež varuje, že čím dlhšie bude vláda túto zmenu odkladať, tým to bude ťažšie. Mnoho ľudí totiž prechádza k hybridným a elektrickým vozidlám v očakávaní, že budú platiť nižšie dane, poznamenala agentúra Bloomberg.