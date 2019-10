Bratislava uvažuje o siedmom moste

„Územný generel dopravy v dlhodobom horizonte navrhol vybudovať ďalšie mostné spojenie na úrovni Slovnaftu – prepojenie križovatky Kutlíkova / Dolnozemská s R7 vedúcou okolo Slovnaftu na druhej strane,“ uviedol hovorca Magistrátu hlavného mesta Peter Bubla s tým, že mesto by most malo začať stavať až po dôkladnej štúdii realizovateľnosti. „Hlavné mesto bude určite najprv vyhodnocovať dopady realizácie stavby konzorcia D4R7, v rámci ktorej sa buduje aj most cez Dunaj – prepojenie D4 Jarovce,“ dodal Bubla.

Počas rannej špičky prejde Prístavným mostom 10 600 áut za hodinu. Práve Prístavný most je najexponovanejším mostom v Bratislave. Kolóny sa na ňom tvoria nielen počas ranných a večerných špičiek, ale aj v piatok a v nedeľu popoludní, keďže tento most vedie priamo na diaľnicu D1. Mostom Apollo prejde v rannej špičke 3 300 áut za hodinu. Tento most je aktuálne najmladší, prednedávnom oslavoval štrnáste narodeniny. Celková dĺžka mosta spolu s estakádami je 854 metrov a jeho šírka je 32 metrov. Cez Most SNP prejde za hodinu v rannej špičke 3 700 áut. Tento most spája centrum mesta s mestskou časťou Petržalka. Postavený bol ešte v roku 1972 ako druhý most v Bratislave, po Starom moste. Druhý najexponovanejší je Most Lafranconi, ktorým prejde počas rannej špičky 8 500 áut za hodinu. Otvorený bol v roku 1992. Most má sedem polí a celkovú dĺžku 761 metrov. Starý most je najstarším mostom v Bratislave, no po rekonštrukcii v roku 2016 slúži už len chodcom a električkám. Rovnako ako Most SNP spája najväčšiu bratislavskú mestskú časť Petržalku s centrom mesta.