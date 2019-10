Zamestnanci Potravín Kačka končia bez mzdy

Krachujúca spoločnosť Potraviny Kačka začala rokovať s úradom práce v Lučenci o skrátení lehoty k hromadnému prepúšťaniu. Ľudia by podľa informácií denníka Pravda mali končiť už tento mesiac. A to bez peňazí. Aj preto v piatok podali zúfalí zamestnanci trestné oznámenie.

"Zamestnanci sú v ťažkej situácii, v ich záujme úrad súhlasí so skrátením lehoty,“ povedala pre denník Pravda hovorkyňa ústredia práce Jana Lukáčová. Hromadné prepúšťanie by malo byť podľa nej skrátené k 20. októbru. Ľudia, čo vo firme zostali, majú dve možnosti. "Zamestnanci po 15.10. 2019 môžu dať výpoveď okamžitým skončením z dôvodu nevyplatenia mzdy za mesiac august 2019 alebo počkať na výpoveď danú zamestnávateľom z organizačných dôvodov,“ povedala Lukáčová.

Rokovania potvrdila pre denník Pravda aj predsedníčka Odborového zväzu CBA Simona Stieranková. Sama bola vo štvrtok na lučeneckom úrade práce, kde s jeho riaditeľom hovorila aj o skrátení lehoty na hromadné prepúšťanie. "Z môjho pohľadu je najlepšie, aby tí zamestnanci skončili čím skôr,“ hovorí odborárka. O tom však môže rozhodnúť len riaditeľ úradu práce alebo riaditeľ konkurznej podstaty, keď bude určený, dodala.

Situáciu sleduje už dlhšiu dobu aj Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, potvrdil pre denník Pravda jeho vedúci inšpektor práce Miroslav Benč. "Za posledný mesiac a pol sme v tejto súvislosti poskytli viac ako dve desiatky poradenstiev zamestnancom,“ hovorí. Ľudia sa na úrad obrátili buď ohľadne skončenia pracovného pomeru, nevyplatenia miezd, alebo neprideľovania práce zamestnávateľom, dodáva. "V tejto súvislosti sme v uvedenej spoločnosti začali aj výkon inšpekcie práce so zameraním na pracovnoprávne vzťahy,“ hovorí Benč.

Upozorňuje však, že podstatná je realizácia právnych úkonov zo strany zamestnávateľa a plynutie času. "Nevyplatenie mzdy môžeme začať preverovať až po rozhodujúcom období, keďže splatnosť mzdy za mesiac august nastáva až na konci nasledujúceho mesiaca september,“ hovorí vedúci inšpektor. Aktuálne inšpektorát podľa neho preveruje postupy firmy z predložených dokladov – požiadať však budú musieť o ďalšie.

Situáciu podľa Benča komplikuje aj to, že Potraviny Kačka požiadali o vyhlásenie konkurzu, pokračovať tak budú inšpektori musieť až so správcom konkurznej podstaty.

Inšpektorát môže za porušenie pracovnoprávnych vzťahov udeliť pokutu až do výšky stotisíc eur. "Nevyplatenie mzdy, respektíve jej časti, je zároveň trestným činom podľa Trestného zákonníka, tam majú možnosť zamestnanci podať trestné oznámenie na zamestnávateľa,“ hovorí Benč.

Kedy, či vôbec, svoje výplaty za august ľudia uvidia, nie je vôbec isté. Celkovo ide o 1 800 zames­tnancov. Tí dostali v septembri len necelú tretinu platu. Ak počítame so sumou 700 eur v hrubom, dostali maximálne okolo 165 eur. Často však oveľa menej. Z výplaty totiž odrátali aj príspevok na stravné lístky, ktoré však svojim ľuďom firma nedala, ale aj príplatky. Mzdu dostalo len 29 ľudí vyňatých z hromadného prepúšťania.

Ľudia sa cítia oklamaní

Na denník Pravda sa obrátila teraz už bývalá zamestnankyňa predajne v Zlatých Moravciach, ktorá si neželala byť menovaná. "Bohužiaľ, my sme nevedeli, že firma ma dlhodobé problémy, inak by sme do nej nikdy nenastúpili,“ hovorí.

Do firmy prišla spolu s ďalšími ôsmimi ľuďmi v polovici júla s tým, že predajňa sa ku koncu mesiaca otvorí. Tak sa aj stalo. "Ešte pred otvorením nám ponavážali tovar z rôznych predajni, ktorý bol po záruke, a to sme ešte ani otvoriť nestihli,“ hovorí sklamaná žena. Prvú výplatu – za odpracovanú polovicu júla, síce dostali, no bez nadčasov.

Pracovali aj celý august, opäť bez započítania nadčasov. "Nedali nám výplaty, strhli nám za stravné lístky, ktoré sme nedostali. Svojvoľne nám strhli aj celé osobné ohodnotenie,“ hovorí pre denník Pravda bývalá zamestnankyňa zlatomoravskej Kačky. Ku koncu augusta však išla firma do konkurzu. Skúšobná doba v novootvorenej predajni sa končila posledným septembrovým dňom. "Výpovede nám prišli poštou 30. septembra, samozrejme bez vyplatenia mzdy,“ hovorí žena s tým, že dovtedy s nimi nikto nekomunikoval.

Vo vzduchu zostal visieť aj zamestnanec reťazca zo Serede, ktorý sa ozval denníku Pravda ešte minulý týždeň. Odvtedy sa podľa neho zmenilo len to, že firma rozposlala e-mail s tým, že výplata nebude vyplatená kvôli zákonu. "Dostali sme interný e-mail, kde sa hovorí, že podľa legislatívy nám nebude vyplatená mzda,“ povedal denníku Pravda. O stravných lístkoch v ňom podľa neho nepadlo ani slovo.

Rovnaká pošta

Zdá sa, že ide o veľmi podobný e-mail, ako spoločnosť zaslala denníku Pravda, ktorý vedenie bombardoval otázkami ohľadne situácie okolo zamestnancov od začiatku týždňa. V ňom už vedenie spoločnosti priznáva, že výplaty nebudú.

"Ak by to legislatíva umožňovala, neváhali by sme ani minútu s prevodom zostávajúcich častí augustových miezd, respektíve septembrovej mzdy,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuś. Legislatíva však podľa neho neumožňuje uprednostniť žiadneho veriteľa. V aktuálnej situácii sú zamestnanci takzvanými nezabezpečenými veriteľmi, dodáva generálny riaditeľ. Zákon však uprednostňuje ako prvých zabezpečených veriteľov – teda v tomto prípade banku. Legislatíva podľa Chlebuśa umožňuje len spracovanie septembrových miezd tak, "aby zamestnanci čo najskôr dostali potvrdenie o nevyplatenej mzde a mohli požiadať o dávku z garančného fondu“.

To, že sieť má problém, bolo zrejmé už v polovici júna. Vtedy sa to ešte snažila zakryť prechodom na značku Kačka či akože dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. V polovici septembra začal v Kačkách veľký výpredaj. V najbližších dňoch vedenie firmy očakáva vyhlásenie konkurzu zo strany súdu. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu.