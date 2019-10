Moody's ocenila reformy českej vlády vyšším ratingom

Poukázala na zlepšujúce sa rozpočtové ukazovatele a na vládne reformy podporujúce ekonomiku. Výhľad ratingu Moody's zmenila z pozitívneho na stabilný. Signalizovala tak, že ďalšie zmenu ratingovej známky v dohľadnom čase nepredpokladá.

Agentúra predpovedala, že zadlženie českej vlády sa napriek zhoršeným vyhliadkam pre hospodársky rast bude v tomto aj v budúcom roku ďalej znižovať. Na konci budúceho roka by malo predstavovať 30,8 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Do roku 2023 by potom malo klesnúť pod hranicu 30 percent HDP.

Moody's tiež uviedla, že česká vláda dosiahla určitý pokrok v štrukturálnych reformách, a to napríklad v oblasti trhu práce a vzdelávacieho systému. Upozornila, že priaznivým faktorom pre hodnotenie úverovej spoľahlivosti Českej republiky by bolo úspešné zavedenie reforiem, ktoré by zabezpečili dlhodobú fiškálnu udržateľnosť dôchodkového systému a systému zdravotnej starostlivosti.

Úverový rating je dôležitým vodidlom pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému štátu alebo inému subjektu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu. Čím je rating vyšší, tým lepšie je dlžník vnímaný v očiach veriteľov a tým je aj väčšia pravdepodobnosť, že si bude schopný zabezpečiť lacnejšie pôžičky.