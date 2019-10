Čaputová sklamala Za ľudí, podpísala rozdielnu výšku rodičovského príspevku

Podľa podpredsedníčky strany Za ľudí Jany Žitňanskej je nespravodlivé, že práve rodiny, ktoré sú najviac vystavené riziku chudoby, sa po novom budú musieť uspokojiť s príspevkom o 100 eur nižším ako ostatné rodiny. Špeciálne poukázala na mamy poberajúce príspevok na opatrovanie.

„Tieto mamy v skutočnosti pracujú – starajú sa o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale keďže štát za ne neodvádza nemocenské, nesplnia novoschválené podmienky na vyšší rodičovský príspevok. Považujem to jednoducho za neprípustné. Prinavrátenie spravodlivosti do vyplácania tejto sociálnej dávky, ktorá na rozdiel od dôchodkov či materského by žiadnu zásluhovosť z povahy veci nemala zohľadňovať, je jedným z prvých krokom, ktoré prijmeme v novej vláde,“ povedala Žitňanská.

Žitňanská pripomenula, že ešte koncom septembra vyzvala Čaputovú, aby zákon nepodpísala a vrátila Národnej rady SR, kde by poslanci vládnej koalície dostali šancu prehodnotiť svoj vzťah k tým najzraniteľnejším a upravili novelu tak, aby všetci rodičia poberali jednotný rodičovský príspevok vo výške 370 eur.

Viac budú mať tí, ktorí pracovali

Rodičovský príspevok od budúceho roka vzrastie. Na vyššiu dávku budú mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im sa rodičovský príspevok zvýši na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, stúpne na 270 eur. Novelu zákona o rodičovskom príspevku z dielne koaličného Smeru-SD v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti sa navrhuje rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, teda vo výške 370 eur mesačne,“ priblížili poslanci s tým, že zvýšenie príspevku predstavuje 150 eur oproti súčasnej sume.

„Pre ostatných rodičov sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v nižšej sume, teda 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie približne o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku,“ vyčíslili poslanci Smeru-SD.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) ešte v máji tohto roka vyčíslil, že zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku a toto opatrenie by malo stáť približne 145 miliónov eur. Zvýšenie rodičovského príspevku je súčasťou koaličného sociálneho balíčka.

Výhrady k novele mala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá sa obrátila na prezidentku listom, aby zvážila podpis novely zákona. Podľa komisárky je právna norma diskriminujúca. Poukazovala zároveň na negatívny vplyv zavedenia dvojitej výšky rodičovského príspevku na osoby so zdravotným postihnutím.