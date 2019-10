Elektrina pre elektromobily? Energetici to zvládnu inteligentným nabíjaním

„Čo sa týka nabíjacej infraštruktúry, vo väčšine prípadov nie je problém s kapacitou siete. Naopak, elektromobily sú perfektná príležitosť na využívanie pre balansovanie distribučnej sústavy takzvaným inteligentným nabíjaním,“ povedal riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský.

Podľa riaditeľa SEVA je najlepším riešením pre autobatériu aj pre peňaženku automobilistu pomalé nabíjanie. Nabíjacie stĺpiky so striedavým prúdom by mali byť v budúcnosti rozmiestnené aj na sídliskách či na uliciach. „Toto by mala byť dominantná časť nabíjania,“ myslí si Križanský. Rýchlonabíjacie stanice s vysokými prúdovými odbermi majú vyššie ceny a podľa neho by mali byť iba riešením pre dlhé cesty alebo núdzové situácie.

Inteligentnú reguláciu elektrickej distribučnej sústavy aj v súvislosti s elektromobilitou umožní napríklad projekt ACON podporený Európskou komisiou, ktorý vo vybraných regiónoch západného Slovenska prinesie do siete prvky inteligentného riadenia.

„Vo vzťahu k elektromobilite je možné tento benefit prezentovať na jednoduchom príklade. Ak na jednej ulici prídu všetci majitelia elektromobilov večer domov a všetci naraz začnú súčasne nabíjať svoje elektromobily, bez inteligentných prvkov by v niektorých lokalitách dochádzalo k preťaženiu sústavy. Využitím inteligentných technológií však budeme schopní nabíjanie rozložiť v čase tak, aby, povedzme, ráno o šiestej boli všetky elektromobily nabité aspoň na 80 %, pričom súčasne nebude dochádzať k preťaženiu sústavy,“ uviedol vedúci úseku regulácie spoločnosti Západoslovenská distribučná Tomáš Šipoš.

Súčasťou inteligentného nabíjania budú aj nabíjacie stanice s veľkokapacitnou batériou, ktorá pri väčšom odbere znižuje zaťaženie siete a, naopak, pri prebytku výkonu energiu zo siete odoberá. „Tieto riešenia budú mať do budúcna veľký význam ako pre rýchlonabíjacie stanice pri dôležitých dopravných uzloch, tak aj pre menšie nabíjacie stanice v rámci verejných domov alebo sídlisk,“ myslí si Patrik Pinkoš zo spoločnosti Wattstor.

Stanice z produkcie domáceho výrobcu umožnia majiteľom elektromobilov nabíjať batérie podľa potreby, bez ohľadu na pripravenosť elektrickej siete. „Ďalší benefit využitia obnoviteľných zdrojov a akumulačných systémov je zníženie finančných nákladov prevádzkovateľov nabíjacích staníc, ktoré sú spojené s poplatkami za pripojenie a rezervovanú kapacitu v rámci prípojných miest,“ dodal Pinkoš. Na Slovensku je už jedna takáto stanica v prevádzke v Trenčíne a podľa Križanského je niekoľko ďalších pred spustením.

Väčšie množstvo elektromobilov na slovenských cestách by malo priniesť dotácie, ktoré plánuje Ministerstvo hospodárstva SR spustiť začiatkom decembra. Príspevok 8000 eur na elektromobil pri plnom využití balíka päť miliónov eur môže dostať 625 záujemcov. Dotácia v niektorých prípadoch zníži cenu elektromobilu takmer na úroveň rovnakého automobilu so spaľovacím motorom. Podstatnejší však bude postupný prirodzený pokles cien elektromobilov. Podľa Križanského by sa mohli ceny elektromobilov s cenami bežných automobilov vyrovnať okolo roku 2023.