Danko sa ospravedlnil odborárom, chce čerpať z ich programu

Slovo „teátro“, ktoré minulý týždeň zaznelo z úst predsedu parlamentu, nesmerovalo k verejnému zhromaždeniu odborárov, ako si mohli poniektorí myslieť, uvádza SNS v tlačovej správe. Šéf národniarov prezidenta KOZ Mariána Magdoška na spoločnom stretnutí uistil, že v žiadnom prípade nemal v úmysle sa negatívne vyjadriť na adresu členov zväzu. "Ospravedlňujem sa členom KOZ SR, ak nadobudli negatívny dojem z mojich vyjadrení. Vôbec to ale tak nebolo myslené. Teátrom som totiž označil konanie predsedu vlády, ktorý dal hlasovať o minimálnej mzde bez súhlasu koaličného partnera. To sa nikdy za 3,5 roka fungovania tejto koalície nestalo,“ objasnil Danko. Tvrdí, že jeho vyjadrenia boli nesprávne interpretované.

Andrej Danko hovorí o porušení koaličnej zmluvy, keď vláda schválila minimálnu mzdu. Pozrite si jeho dôvody.

Odborové zväzy na presadzovanie svojich požiadaviek používajú rôzne nástroje, tvrdí SNS. Tie si šéf národniarov podľa vlastných slov ctí a takisto uznáva aj prácu KOZ SR. Navyše, z ich odborných podkladov a fundovaných materiálov by chcel čerpať aj pri zostavovaní programu SNS v časti „Sociálny rozmer“. „Mám úctu k odborovým zväzom. Bojoval som za to, aby bol už od 1. januára 2020 spustený automat minimálnej mzdy. Bola by to istota aj odborových zväzov a zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, aby sa vedeli pripraviť,“ povedal líder SNS. Zamestnávateľom by chcel nastaviť automat na odpočítateľné položky. „Zároveň nesmieme zabúdať ani na minimálny dôchodok. Je mi ľúto, že sa to s najväčšou pravdepodobnosťou nestihne a bude to až od 1. januára 2021,“ povedal šéf SNS.

Predsedu SNS podľa jeho slov mrzí, že do koaličného sporu boli vtiahnutí odborári, ktorí v najlepšom vedomí a svedomí bojujú za svoje hodnoty. "Vyjadrujem im svoj obdiv a poďakovanie za ich prácu a vážim si odborové zväzy a aj ich členov,“ povedal Danko po stretnutí s prezidentom KOZ SR.

Predseda SNS Andrej Danko minulý týždeň v stredu po rozhodnutí vlády o zvýšení minimálnej mzdy o 60 eur na 580 kritizoval premiéra Petra Pellegriniho za to, že si urobil zo zvyšovania minimálnej mzdy vlastné PR. Počas rokovania vlády vyše 600 odborárov pred Úradom vlády žiadalo, aby sa minimálna mzda zvýšila na 607 eur. Rozhodnutie o zvýšení najnižších hrubých zárobkov oznámil predseda vlády na tlačovej besede na Úrade vlády SR za účasti prezidenta KOZ Mariána Magdoška a predsedu OZ Kovo Emila Machynu. Ministri za SNS nariadenie o zvyšovaní minimálnej mzdy nepodporili. Šéf SNS kritizoval predsedu vlády, že tento návrh pretlačil bez toho, aby boli vyčíslené dopady na štátny rozpočet a ekonomiku a bez toho, aby rokoval s koaličnými partnermi.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa podľa v stredu vládou schváleného nariadenia od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,333 eura zo súčasných 2,989 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti tomuto roku vzrastie o 46,39 eura na 476,39 eura. Za takýmto nárastom sumy čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 60 eur, ale aj nárast nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2020 z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, ktoré nedávno schválil parlament.