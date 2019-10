Slováci z alternatívnych investícií preferujú alkohol

VIDEO: Pozrite si, čo z alternatívnych investícií láka Slovákov najviac a prečo.

„Ekonomické spomalenie rastu je nielen o podnikoch, ale aj o ľuďoch. Firmy sa s tým dokážu vyrovnať najmä zefektívnením procesov a inováciami. Ľudia zase môžu svoje financie investovať aj alternatívne s cieľom bezpečnejšie udržať ich hodnotu,“ povedal Andrej Révay, prezident Slovenskej asociácie finančníkov. Až 64 percent Slovákov je ochotných pravidelne investovať sumu do 100 eur mesačne. Jednorazovo sú ochotní dať najčastejšie na tento účel do 2 500 eur.

„Najdôležitejšie je deliť svoje peniaze, nie všetky peniaze dať do jedného finančného nastroja, ale deliť ich rozumnou mierou, podľa môjho názoru pre bežných ľudí je rozumné vyberať aj z klasických podielových fondov alebo ETF fondov,“ hovorí riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik.

„S klasickým investovaním do niektorých nástrojov finančného trhu reálne dnes investuje 18 percent ľudí. Je to mierny nárast oproti roku 2018, keď investovalo len 14 percent ľudí,“ dodáva Ovčarik. Ľudia sa boja investovať svoje peniaze aj najmä kvôli svojim zlým skúsenostiam z minulosti. „Ľuďom možno chýba skúsenosť s investovaním,“ hodnotí Ovčarik. Až 48 percent ľudí – má k dispozícii voľné peňažné prostriedky vo výške menšej ako 2 500 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala spraviť Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky začiatkom leta 2019.

Akcie v dlhodobom horizonte rastú

Vývoj na burzách je kolísavý, ale z dlhodobého hľadiska doteraz akcie vždy rástli. Otázka je, aký vývoj v turbulentnej dobe nastane na Slovensku. Faktom je, že Slovensko sa nachádza na posledných európskych priečkach v podpore výskumu a vývoja, ktoré sú dôležité na udržanie ekonomického rastu. Slovenské firmy by sa mali zamerať aj na nové investície do inovácií technológií, služieb či analytických nástrojov. Tieto argumenty využívajú zástancovia alternatívnych investícií.

„Ľudia môžu svoje financie investovať aj alternatívne s cieľom bezpečne udržať ich hodnotu. Práve umenie a umelecké diela patria z dlhodobého hľadiska k rastúcim investičným príležitostiam," dodal Révay.

Investície do umenia lákajú už aj Slovákov

Investovanie do umenia je populárne najmä v zahraničí, ale Slováci už taktiež neotáľajú a začínajú investovať do umeleckých diel. V kurze sú najmä obrazy od známych, ale aj začínajúcich umelcov. Ak sa rozhodnete investovať svoje financie, nemusíte sa obávať straty peňazí, umenie sa stále drží na popredných priečkach. Treba si však dávať pozor na to, aby ste investovali do originálov a nie napodobenín. V rebríčku alternatívnych investícií sa objavujú na prvých miestach whisky, mince, víno, umenie, desiatku uzatvárajú šperky.

Pri investícií do whisky či zberateľských veteránov o peniaze neprídete, lebo za posledných desať rokov ceny vzrástli o stovky percent. Svoje peniaze môžete taktiež využiť a investovať ich do zberateľských mincí či vína, na druhej strane je tiež starožitný nábytok, pri ktorom došlo k poklesu cien. Od roku 2007 UniCredit Bank priniesla Slovákom službu v podobe ArtBanking, ktorá sa špecializuje na investície do umenia.

„Pomáhame klientom pri investovaní do umenia obrazne otvoriť oči a rozhodnúť sa, aké dielo by mohli zaradiť do svojej zbierky. Radíme, ako investovať a kde objavovať nových autorov alebo kam zájsť na výstavu,“ hovorí riaditeľ pre privátnu klientelu UniCredit Bank Roman Hajduk. UniCredit Bank už predstavila pomocou výstav umelcov Rudolfa Sikoru, Bohumíra Gemrota a včera predstavili umelca Aleša Krejču so svojou vernisážou Chimaera monstrosa, ktorú budete môcť navštíviť v Savoy Gallery v hoteli Carlton.

Pohodlné investovanie z domova

Pri dnešnom investovaní ľudia nemusia mať obavy, že by museli sedieť pri počítačoch a sledovať grafy a krivky svojich produktov, dnes už sa dá investovať aj z pohodlia domu a môžete sledovať svoje produkty, ktoré vám zarábajú raz za pol roka či raz za rok. Vtedy uvidíte, ako sa vám peniaze zhodnocujú vo finančných nástrojoch. V časoch krízy môže byť dobrou investíciou aj vlastnenie žltého kovu.

„Na kúpu investičnej zlatej mince nepotrebujete veľké peniaze. Môže to byť hoci len 50 eur mesačne. Veľká časť klientov si u nás zhruba raz za 14 mesiacov prevezme jednu zlatú mincu,“ hovorí Stanislav Čisárik, konateľ spoločnosti FinSta, strategický partner Fingo.sk. Cena zlata sa za posledný rok vyšplhala z 1 191 dolárov na 1 505 dolárov za trójsku uncu.

