Potraviny Kačka sú v konkurze

Podľa rozhodnutia súdu nie je možné sa dovolať. „Očakávame, že v dohľadnom čase bude menovaný konkurzný správca. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuš. Návrh na konkurz podalo vedenie spoločnosti ešte koncom augusta. V aktuálnej situácii sú zamestnanci takzvanými nezabezpečenými veriteľmi, poevdal pre denník Pravda generálny riaditeľ. Zákon však uprednostňuje ako prvých zabezpečených veriteľov – teda v tomto prípade banku.

"Obávame sa, že sa nedostaneme k výplatám ani odstupnému,“ povedal pre denník Pravda zamestnanec z predajne v Seredi, ktorý nechcel byť menovaný. V hre sú však podľa neho aj stravné lístky. Ľuďom ich zo zálohy na augustovú výplatu síce strhli, no do rúk ich nedostali. Celkovo zostalo bez augustovej výplaty 1 800 zamestnancov. Tí dostali v septembri len necelú tretinu platu. Ak počítame so sumou 700 eur v hrubom, dostali maximálne okolo 165 eur. Často však oveľa menej. Mzdu dostalo len 29 ľudí vyňatých z hromadného prepúšťania.

Zamestnanci už kvôli nevyplateným mzdám či bráneniu v práci podávali aj sťažnosť na Inšpektorát práce v Banskej Bystrici. Minulý týždeň dokonca aj trestné oznámenie. Vedenie začalo minulý týždeň rokovať s úradom práce v Lučenci o skrátení lehoty na hromadné prepúšťanie. Podľa hovorkyne ústredia práce Jany Lukáčovej úrad súhlasí, hromadné prepúšťanie by malo byť vyhlásené k 20. októbru. "Zamestnanci po 15.10. 2019 môžu dať výpoveď okamžitým skončením z dôvodu nevyplatenia mzdy za mesiac august 2019 alebo počkať na výpoveď danú zamestnávateľom z organizačných dôvodov,“ povedala pre denník Pravda Lukáčová. So skorším termínom súhlasia aj tamojšie odbory.

To, že sieť má problém, bolo zrejmé už v polovici júna. Vtedy sa to ešte snažila zakryť prechodom na značku Kačka či akože dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. V polovici septembra začal v Kačkách veľký výpredaj. V najbližších dňoch vedenie firmy očakáva vyhlásenie konkurzu zo strany súdu. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu.