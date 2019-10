V Dunajskej Lužnej otvorili križovatku nad rýchlostnou cestou R7

Novovybudovaná križovatka Dunajská Lužná smer Šamorín počas odovzdania do užívania motoristickej verejnosti 8. októbra 2019.

Novovybudovanú mimoúrovňovú križovatku na ceste prvej triedy I/63 za obcou Dunajská Lužná (okres Senec) v smere na Šamorín odovzdali v utorok do užívania.

VIDEO: Mototoristi dúfajú, že aj táto križovatka a následne rýchlostná cesta R7 zlepšia zložitú dopravnú situáciu smerom na juh od Bratislavy.

Ide o súčasť realizácie PPP projektu na výstavbu a prevádzku rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí Bratislavy. Motoristi na tomto úseku viac ako rok využívali dočasnú obchádzkovú trasu. Nová trasa cesty I/63 vedie ponad rozostavanú časť R7, ktorú stavbári plánujú odovzdať do užívania na jar budúceho roka na trase od Holíc po Ketelec. Po sprevádzkovaní R7 sa odľahčí doprava v Dunajskej Lužnej.

„Je to súčasť výstavby, ktorá je potrebná, aby mohli spojazdniť diaľnicu. Takéto objekty sa budú odovzdávať postupne, ako bude treba. Smeruje to k tomu, že R7 môže byť niekedy na jar daná do prevádzky,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) na mieste vybudovanej križovatky pri Dunajskej Lužnej. Postupne sprístupnené menšie cestné stavby podľa neho môžu zjednodušiť cestovanie na tejto vyťaženej trase.

„Osobne ma teší, že motoristom postupne sprístupňujeme aj menšie cestné stavby, ktoré im môžu zjednodušiť cestovanie na tejto vyťaženej trase. Po tejto ceste smerom do Dunajskej Lužnej denne prejde približne 20.000 áut, ktoré komplikujú život obyvateľom týchto obcí. Vítam preto vyjadrenia zhotoviteľa, podľa ktorých bude možné otvoriť niektoré úseky s predstihom,“ povedal minister dopravy.

Mimoúrovňovú križovatku tvorí dvojpoľový most v dĺžke nosnej konštrukcie vyše 50 metrov, dva kruhové objazdy a úpravy cesty I/63 v celkovej dĺžke približne 685 metrov. Súčasťou úpravy cesty z dôvodu stiesnených pomerov sú operné múry proti zásahom do susedných súkromných prevádzok. Cez kruhové objazdy bude výhľadovo zabezpečené napojenie na R7. Križovatka medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom zlepší dostupnosť motoristov z oboch smerov. „Po dobudovaní na plnohodnotnú križovatku začiatkom budúceho roka odbremení táto križovatka dopravou zaťažené hlavné ťahy v obci Dunajská Lužná, zlepší sa obslužnosť územia a zníži sa tak aj nehodovosť na exponovaných úsekoch,“ povedal zástupca zhotoviteľa stavby D4R7 Construction, s. r. o., Jorge Sanz.