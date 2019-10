Až 150 miliónov cestujúcich. Pojmú vlaky dvojnásobok ľudí?

Od januára do augusta tohto roka sa počet cestujúcich medziročne zvýšil o 2,623 milióna ľudí. V tomto roku štátna ZSSK predpokladá až 76 miliónov prepravených osôb. V stredu ZSSK predstavila svoju víziu do roku 2030, keď by mali ročne prepraviť vo vlakoch 100 až 150 miliónov cestujúcich, a teda odbremeniť slovenské cesty.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký tvrdí, že spomínaný zámer o náraste počtu cestujúcich je reálny a závisí od investícií najmä do rozvoja železničnej infraštruktúry. Od roku 2016 ZSSK posilnilo svoje portfólium vozidiel o 124 kusov, z toho 32 hnacích koľajových vozidiel a 92 osobných vozňov. „Snažíme sa jednak cez svoju marketingovú politiku ukazovať výhody cestovania vlakom, ale tým najdôležitejším, čo cestujúci vnímajú, je kvalita cestovania, dochvíľnosť. Momentálne prechádzame cez najväčšiu modernizáciu v histórii ZSSK,“ hovorí Hlubocký. Jedným z dôvodov investícií do nových vlakových vozov môžu byť aj staršie súpravy, ktoré mali problémy a v poslednej dobe niektoré aj horeli.

Denne sa na Slovensku vypraví 1 528 vlakov a v novej vízii mobility do roku 2030 ZSSK predpokladá zvýšenie počtu vypravených vlakov na 3 427 denne. V posledných rokoch štátnemu prepravcovi pomáha cestovanie zadarmo pre študentov a penzistov, vďaka ktorému sa zvyšuje záujem o vlaky. Železnica sa má do budúcnosti stať strategickou súčasťou rastu mobility na Slovensku a taktiež má znížiť emisie v doprave. Už teraz sa postupne darí presúvať nákladný tovar z ciest na vlaky. Vlaková doprava je jednou z najekologic­kejších prepráv dnešnej doby. Celkový záujem o cestovanie vlakmi na Slovensku narastá, môžeme to vidieť aj v komerčnej preprave vlakmi InterCity, kde je medziročný nárast cestujúcich o 4,6 percenta. „Zvýšený záujem cestujúcich nás veľmi teší. Verím, že s pribúdajúcimi novými a modernizovanými jednotkami a vozňami, ktoré našich cestujúcich prepravia komfortnejšie a rýchlejšie, bude náš rast pokračovať,“ povedal ešte v júli Hlubocký.

Hustota železničnej siete na Slovensku má veľký potenciál, aj keď niektoré trate sa v minulosti zrušili. Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku sú v celkovom objeme 383 miliónov eur. Spoločnosť kupuje 46 ucelených jednotiek s finančnou podporou Európskej únie. Nakupuje tiež päť elektrických jednotiek a jeden rušeň do Vysokých Tatier z vlastných zdrojov. Rovnako z vlastných zdrojov kupuje ZSSK 35 nových vozňov do diaľkovej dopravy a modernizuje 84 vozňov.

„Sú to investície, ktoré by mali smerovať do priechodnosti tratí, aby sa zväčšila ich priepustnosť a zvýšila rýchlosť. To sú všetko investície, ktoré musia smerovať do infraštruktúry, do menších a väčších rekonštrukcií aj výstavby nových tratí,“ hovorí Hlubocký.

Jednou z vízií, ktoré predstavila ZSSK, je zmena času cestovania a to najmä na trati Bratislava-Košice. Dnes strávite v rýchliku na ceste medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami 6 hodín a 31 minút a v komerčnom IC vlaku 4 hodiny 36 minút. S lepšou infraštruktúrou a dráhami ZSSK chce znížiť tento čas a tým vytvoriť rýchlejší presun obyvateľstva. Taktiež hlavným motívom je zníženie sťahovania sa ľudí za prácou.

Vízie pripravujú aj zmenu v aktuálnej rýchlosti. Aktuálna rýchlosť v diaľkovom spoji je teraz 60 km/h a zmeniť sa má na 140 km/h. V regionálnych spojoch sa rýchlosť zmení na 70 km/h. Ešte v júli ZSSK v tlačovej správe uviedla, že 25 jednotiek bude nasadených do regionálnej dopravy na elektrifikovaných tratiach s napájacím systémom 25 kV/50 Hz a 3 kV DC s maximálnou možnou prevádzkovou rýchlosťou do 160 km/h. Jednotky budú dodané v rokoch 2020 až 2022.