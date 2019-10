Radikálne riešenie pri nevhodných materiáloch môže zdržať obchvat Bratislavy

Koncesionár bratislavského obchvatu by mal budúci týždeň predložiť varianty pre rôzne scenáre plánu aj v závislosti od výsledkov testov materiálov použitých pri stavbe. Požiadalo ho o to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR s tým, že tieto scenáre by mal koncesionár následne prerokovať so Štátnym stavebným dohľadom. Počas parlamentného hospodárskeho výboru to vo štvrtok uviedol štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček.

„Požiadali sme koncesionára, aby predložil varianty pre rôzne scenáre, podľa toho, ako dopadnú testy, ako dopadne vyšetrovanie a ako dopadnú stanoviská expertov. Budúci týždeň koncesionár by mal predložiť tieto scenáre a mal by ich prerokovať so Štátnym stavebným dohľadom,“ priblížil Ďurček.

V auguste bolo vydané rozhodnutie, že koncesionár je povinný zdržať sa používania nevhodných materiálov. Zároveň rezort dopravy požiadal koncesionára, aby predložil plán, ako sa s danou situáciou vysporiada.

„Zbierame si informácie, jednak vlastné testy, jednak teda názor koncesionára a čakáme aj na to, že dostaneme nejaké informácie z policajného vyšetrovania a na základe toho bude možné urobiť nejaký konkrétny záver, ako sa s danou situáciou vysporiadať,“ skonštatoval generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV Peter Varga.

Zároveň skonštatoval, že od koncesionára sa očakáva predloženie variantného plánu a následne, aj podľa toho, čo ukážu jednotlivé výsledky, sa niektorými z týchto alternatív pôjde. „Jednou z alternatív je ako keby odstránenie celého toho valu, ale tam môže byť aj kopa iných technických alternatív vhodnejších,“ poznamenal Varga.

Prípadné rozhodnutie, že koncesionár musí odstrániť násypy, by podľa Ďurčeka znamenalo pomerne radikálne riešenie, „ktoré by malo nesporne obrovský dosah na dokončenie tej stavby“. Koncesionár podľa Vargu otvorene priznal, že sa tam nachádza azbest.

„Jediné, čo hovorí koncesionár je, že podľa jeho názoru je tam v takých množstvách, že nie je nevyhnutné ho celý odviezť. A v zásade toto je ten sanačný plán, my sa musíme s nimi dohodnúť na vhodnom technickom riešení,“ ozrejmil Varga s tým, že niektoré testy sa ešte museli dorobiť a niektoré sa realizujú ešte v týchto dňoch.

Koncesionárovi boli zároveň udelené tri sankcie, jedna vo výške 2000 eur, ďalšia 20.000 eur a posledná v hodnote 50.000 eur. Tie sa však netýkali nepovolených materiálov. „Vo všetkých troch prípadoch ide o sankcie, ktoré boli za nedodržanie existujúcich právoplatných stavebných povolení na mostných objektoch. Išlo o prípady, kedy koncesionár žiadal zmeny stavby pred dokončením, ale realizuje ich ešte pred vydaním rozhodnutia,“ spresnil Ďurček, pričom všetky sankcie už sú zaplatené.

Opozičný poslanec a člen výboru Miroslav Ivan sa zaujímal, ako budú prebiehať platby za dostupnosť za čiastočne dokončené úseky R7 a D4, či budú platené na základe fázy dokončenia reálnych dĺžok v kilometroch, alebo sa platby za dostupnosť budú realizovať až po dokončení celého projektu obchvatu Bratislavy D4/R7. Tieto informácie rezort dopravy podľa Ďurčeka doplní.

Ministerstvo dopravy vo štvrtok predstavilo výboru správu o záveroch kontroly Slovenskej stavebnej inšpekcie, ktorej obsahom bolo dodržiavanie zákonných postupov pri výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.