Nová Stanica Nivy: Pozrite si zábery z najvyššej budovy na Slovensku!

VIDEO: Pozrite si dnešné zábery z Nív. Pri novej stanici rastie najvyššia výšková budova na Slovensku. Viac vo videu TV Pravda.

Na Ulici Mlynské nivy prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie a mení sa celá infraštruktúra. „Určite ste si všimli výrazne sa rysujúci podzemný kruhový objazd. Rovnako postupujú aj ďalšie práce,“ informoval developer, spoločnosť HB Reavis. Nemení sa len Ulica Mlynské nivy, ale aj Svätoplukova ulica, na ktorej už dobudovali developeri projektu aj odbočovací pruh doprava na Mlynské nivy, pričom plánujú aj odbočku do druhého smeru. „Z tohto dôvodu dôjde k zúženiu jazdného pruhu v smere na Záhradnícku. Stále však prejdete bez problémov v druhom pruhu. Takmer hotová je aj križovatka s Karadžičovou, cez ktorú pohodlne prejdete už dnes,“ uviedol staviteľ. HB Reavis zároveň rekonštruuje časť Ulice Mlynské nivy na nový bratislavský bulvár, ktorý bude mať kompletne obnovenú dopravnú a technickú infraštruktúru nad aj pod jej povrchom vrátane podzemného kruhového objazdu.

Výstavba novej Stanice Nivy v Bratislave má vytvoriť autobusový terminál na medzinárodnej úrovni. V projekte je zahrnuté aj nákupné centrum, tržnica a na streche má byť aj záhrada vo výmere dvoch futbalových ihrísk. Celková plocha Stanice Nivy a Nivy Tower predstavuje viac ako 130-tisíc štvorcových metrov. Táto plocha bude určená na prenájom. O dva mesiace má byť dokončená posledná betonáž stropu Stanice Nivy. „Okrem toho pracujeme na oceľových konštrukciách. Tie sú celkovo zrealizované na 28 %,“ zhodnotil developer. No konečná montážna oceľovka by mala byť dokončená na konci januára. Oceľová konštrukcia je súčasťou tržnice a átria. Developer tak chce vytvoriť pocit otvorenej tržnice barcelonského typu. Vnútri stanice prebiehajú interiérové úpravy na dokončenie stavby, do ktorých je zapojených viac ako 20 profesií typu ako inštalatéri či murári. Staviteľ pozýva verejnosť na deň otvorených dverí už túto nedeľu, aby si mohli všetci záujemcovia naživo pozrieť vnútro projektu.

Súčasťou projektu je aj najvyššia budova na Slovensku – Nivy Tower. Tá má výšku 125 metrov a budú ju tvoriť kancelárske priestory. „Ukončujeme betonáže všetkých nosných konštrukcií a rovnako tak finalizujeme osádzanie fasády,“ dodáva developer. V Nivy Tower začínajú s demontážou žeriavu, ktorá bude trvať približne sedem dní. Intenzívne pracujú vnútri veže a na samotných poschodiach, pretože očakávajú prvé obhliadky nájomcov budovy. Aktívne práce prebiehajú na najvyšších poschodiach, kde zapájajú rôzne zariadenia na to, aby veža mohla fungovať. „O čom sme zatiaľ neinformovali, je fontána, ktorá je plánovaná pred vchodom do veže,“ dodal developer.

Výstavba budovy Nivy Tower sa začala v roku 2017 a je súčasťou výstavby novej autobusovej Stanice Nivy. Budova má 29 kancelárskych a dve technické podlažia, celkovo 30-tisíc štvorcových metrov kancelárií najvyššieho štandardu. Z lobby má viesť aj samostatný výťah na najvyššie prístupné podlažie, kde sa bude nachádzať panoramatická reštaurácia a terasa. V budove budú aj najrýchlejšie výťahy na Slovensku a disponovať bude aj vlastným stanovišťom požičovne bicyklov. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave. Investor v auguste informoval, že po bulvári Mlynské nivy, ktorý aktuálne buduje, bude kompletná doprava spustená až po letných prázdninách na budúci rok.