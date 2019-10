Štátny dopravca sa bude uchádzať o trať Bratislava - Komárno

Pre agentúru SITA to v piatok potvrdil riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že podmienky súťaže komentovať nebudú. „Vo všeobecnosti sa konkurencii nebránime, naopak, vítame ju. Jej inovácie a prítomnosť nás motivujú a urýchľujú posun celej slovenskej vlakovej dopravy k európskym štandardom 21. storočia,“ uviedol Kováč.

Štátny vlakový dopravca chce verejnosti poskytnúť efektívne riešenia dopravnej obsluhy pre všetky vyhlásené súťaže v rámci liberalizácie osobnej železničnej dopravy. Už takmer rok sa na tieto súťaže pripravuje. „Do roku 2030 chceme prepravovať na slovenských koľajách sto miliónov cestujúcich, zaviesť taktovú dopravu v okolí všetkých väčších miest, naďalej byť chrbticou domácej hromadnej dopravy, propagovať ekologické cestovanie a podporovať veľmi potrebnú masívnu modernizáciu infraštruktúry slovenských železníc,“ dodal Kováč.

Na trati Bratialava – Komárno v súčasnosti jazdia vlaky súkromného dopravcu RegioJet od marca 2012. Zmluva štátu s touto spoločnosťou o prevádzke osobnej vlakovej dopravy vo verejnom záujme na tejto trase uplynie v decembri 2020. Záujem o účasť v tendri na výber dopravcu medzi Bratislavou a Komárnom pre agentúru SITA vo štvrtok potvrdili RegioJet, Leo Express a Arriva.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo štvrtok informovalo, že začalo ďalšiu verejnú súťaž na výber vlakového osobného dopravcu, tentoraz na trati Bratislava – Komárno. Oznámenie o súťaži rezort zverejnil v súlade so zákonom o doprave na dráhach na svojej webovej stránke. Až potom môže podľa rezortu na trať nastúpiť úspešný uchádzač, ktorý vzíde z tendra, pričom osobnú dopravu na nej bude zabezpečovať nasledujúcich desať rokov. Zámer vyhlásiť verejnú súťaž na trati Bratislava – Komárno rezort dopravy zverejnil pred viac ako rokom v európskom vestníku. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 15. novembra. Nový dopravca by mal trať Bratislava – Komárno začať obsluhovať od 13. decembra 2020, kedy skončí aktuálne platná zmluva so súkromným dopravcom RegioJet.

Prvú súťaž v rámci liberalizácie vyhlásil rezort dopravy začiatkom augusta na prevádzku vlakovej dopravy na trati Žilina – Rajec. Do tendra sa prihlásili ZSSK, Leo Express a Arriva. „Po vyhodnotení vstupných podkladov splnili podmienky vstupu do súťaže dvaja z nich. Ministerstvo dopravy im aktuálne poskytlo súťažné podklady na predkladanie konkrétnych ponúk,“ uviedol rezort dopravy. Neuviedol, ktorí dvaja dopravcovia splnili podmienky súťaže. „Zámerom je, aby víťazný dopravca začal obsluhu regionálnej trate od februára 2020,“ dodalo ministerstvo. Ako ďalšiu plánuje vyhlásiť súťaž na dopravcu pre trať Košice – Moldava nad Bodvou mesto.