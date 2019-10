Deficit rozpočtu v tomto roku má byť 0,68 % HDP

Slovensku sa v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Deficit verejných financií by mal dosiahnuť 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP).

V budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Vyplýva to zo stanoviska Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré zverejnila k návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky. Samotný návrh rozpočtu rezort financií ešte nezverejnil.