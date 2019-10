Priemysel čaká uťahovanie opaskov, objednávky ubúdajú

Pre agentúru SITA to uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz. "Je to prvý ukazovateľ ochladzovania ekonomiky, nakoľko priemyselné spoločnosti na Slovensku sú proexportne zamerané. Okamžite sme pocítili aj spomalenie ekonomiky v Nemecku, nakoľko práve tam vyvážame najviac. Do Nemecka odchádza pätina nášho exportu,“ priblížil ďalej Lasz.

Čo sa týka aktuálneho roka, asociácia to síce nemá štatisticky potvrdené, ale z komunikácie s podnikateľmi už podľa nej niekoľkokrát vyplynulo, že plány sa nedarí spĺňať podľa očakávaní. "Preto aktuálne bojujú o nové zákazky, ako sa len dá,“ uviedol Lasz.

Tieto skutočnosti vplývajú aj na zamestnancov. "Niektoré podniky obmedzili nočnú či víkendovú prevádzku pre vysoké príplatky za prácu, ktoré im rapídne zvýšili celkové náklady. V čase ochladzovania ekonomiky si takéto náklady nemôžu dovoliť. Samozrejme, stále hrozí aj prepúšťanie. To však súvisí najmä s nepriaznivým podnikateľským prostredím na Slovensku. Zahraničné firmy viac ako kedykoľvek predtým zvažujú odchod do krajiny s lepšími podmienkami,“ skonštatoval zástupca priemyselných zväzov.

Minister hospodárstva Petre Žiga nevidí súčasnú situáciu dramaticky. Slovensko je podľa neho na ceste dole z kopca, ale nie v priekope. Rezort pod jeho vedením predstavil balíček opatrení na zmiernenie dopadov aktuálnej situácie. Priemyselné zväzy ich vítajú. Balíček podľa nich obsahuje opatrenia zamerané na všetky dôležité oblasti, ktoré majú priamy vplyv na podnikateľské prostredie a jeho budúcnosť. "Dôležité však bude, ako a kedy sa tieto opatrenia premietnu do praxe. Až potom budeme môcť skonštatovať, či sú dostatočné,“ uzavrel Lasz.

Asociácia priemyselných zväzov reprezentuje viac ako 400 firiem a je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Jej členmi sú Slovenská elektromechanická asociácia, Slovenský živnostenský zväz, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz strojárskeho priemyslu SR.