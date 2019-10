Najbohatším mestom sveta je New York, má veľa ľudí s plnými peňaženkami

New York, v ktorom žije 65 miliardárov a vyše 380 tisíc milionárov, je najbohatším mestom sveta. Vyplýva to z novej správy firmy New World Wealth, ktorá rebríček miest zostavila na základe súkromného majetku, vrátane nehnuteľností, finančnej hotovosti, akcií a podielov, ktoré vo firmách vlastnia jednotlivci.