Rozpočtová dráma pred voľbami sa nekoná. Deficit bude nízky

"V rokoch 2021 a 2022 sú ciele stanové na úrovni vyrovnaného rozpočtu,” píše sa v návrhu rozpočtu. Kamenický sa spolieha aj na oživenie ekonomiky v budúcich rokoch. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu sa v roku 2020 podľa návrhu očakáva na úrovni 2,4 miliardy eur, pričom by mal za tri roky klesnúť k úrovni 0,6 miliardy eur.

Navrhované rozpočtové ciele vychádzajú z požiadaviek pravidiel Paktu stability a rastu. Práve ten sleduje štrukturálny deficit a výdavkové pravidlo. Ak sa doň nezmestíme, tak by sa Slovensko mohlo ocitnúť na zozname neposlušných krajín či dostať návrh späť na prepísanie.

Dnes je rozpočet na pretrase v tripartite. Tam ešte môžu byť urobené posledné zmeny. Potom rozpočet putuje do Bruselu. Ten ho má mať na stole do polovice októbra. Dôležitou časťou rozpočtu je vládny sociálny balík na rok 2020.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) to nebude mať ľahké, vlani totiž prvý slovenský návrh Európska komisia neodobrila. Po jej výčitke ohľadne dlhu, presúval bývalý minister Peter Kažimír financie z rezervy a na svete bol prvý naplánovaný vyrovnaný rozpočet. Už nejaký čas je však jasné, že z neho nič nebude. A nemôže za to len spomaľujúca ekonomika, ale zlé odhady napríklad v oblasti zdravotníctva, kde sa nepočítalo s reálnejšími číslami.

Vlani sa v čase schvaľovania tohtoročného rozpočtu rátalo s rastom ekonomiky o 4,5 percenta v tomto roku, pričom budúci rok malo prísť jemné spomalenie tesne pod 4 percentá. Práve na to sa bývalý minister spoliehal. No ekonomický rast je vrtkavá veličina, čo ukázal aj v tomto roku, keď odhadované spomalenie prišlo skôr. Ešte vo februári sa očakávalo, že síce ekonomika brzdí, no Slovensko to ešte veľmi nepocíti. Ekonomika mala tento rok rásť o štyri percentá, budúci o 3,7 percenta. V júnovej makroprognóze sa však rast desatiny percenta revidoval. V septembri je odhadovaný rast len na 2,4 percenta v roku 2019, v tom budúcom 2,3 percenta.

Ďalším zádrhelom je pokles príjmov do štátnej kasy. V tomto roku pôjdu dole o 66 miliónov eur. V ďalších troch rokoch príjmy klesnú podľa septembrovej daňovej prognózy v priemere o 700 miliónov eur. Samotný sociálny balíček zníži príjmy verejnej správy v priemere o 300 miliónov eur ročne. V júni sa pritom vravelo len o výpadku 35 miliónov eur až necelých 170 miliónov eur v ďalších rokoch. Septembrová prognóza už totiž ráta napríklad aj so zníženou 15-percentnou sadzbou dane pre firmy a živnostníkov s ročným obratom do stotisíc eur.

To, že vyrovnaný rozpočet tento rok mať nakoniec nebudeme vysvetľuje návrh rozpočtu z dielne ministerstva financií aj znížením daňových príjmov oproti minuloročným optimistickým odhadom a tiež vyšším spolufinancovaním európskych projektov, ako sa rátalo, ale aj horším hospodárením Sociálnej poisťovne či vyššími výdavkami na zdravotníctvo. Aktuálny odhad deficitu je tak na úrovni 0,68 percenta hrubého domáceho produktu. V rámci výdavkov rozpočtu verejnej správy sa očakáva prekročenie rozpočtovanej úrovne o 1 163,8 milióna eur, priznáva v návrhu Kamenického rezort. Dôvodí rastom platov vo verejnom sektore a tiež sociálnych dávok. Hore išli aj výdavky v poľnohospodárstve a na diaľnice. Aktuálny odhad deficitu je podľa návrhu rozpočtu na úrovni 0,68 percenta hrubého domáceho produktu.

Postupne schvaľovaný sociálny balíček Zrušenie koncesionárskych poplatkov Od platenia koncesionárskych poplatkov budú oslobodení penzisti a poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Aktuálne platia polovičnú sadzbu 2,32 eura mesačne. Ročne tak ušetria 27,84 eura. Počíta sa s výpadkom z rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý má byť doplnený zo štátneho rozpočtu.

Január 2020 Zníženie dane pre firmy Sadzba dane pre firmy s obratom do 100-tisíc eur sa zníži z úrovne 21 percent na 15 percent.

Január 2020 Zvýšenie nezdaniteľného minima Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima. Z daní si tak bude možné odrátať okolo 4¤414,20 eura. Teraz je to necelých štyritisíc eur. Zamestnanec s platom tisíc eur získa v čistom navyše asi osem eur.

Január 2020 Nižšie sadzby DPH na potraviny Zníži sa sadzba dane na niektoré zdravé potraviny z 20 percent na 10 percent. V súčasnosti sa nižšia sadzba dane uplatňuje len na základné potraviny.**

Január 2020 Dvojnásobný vianočný príspevok pre dôchodcov Zvýši sa suma vianočného príspevku na dvojnásobok. V decembri dostanú penzisti vianočnú dávku maximálne v sume 200 eur. Hore ide aj horná hranica nároku na výplatu príspevku, zo 60 na 65 percent priemernej mesačnej mzdy z minulého roka. Príspevok tak dostane 1,3 milióna dôchodcov.

December 2019 Príspevok pre prvákov Ide o jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o sto eur pri nástupe do školy. Rodičia ho dostanú v októbri.

Október 2019 Zvýšenie prídavku na dieťa Rodičovský príspevok pre ľudí, čo boli nemocensky zabezpečení, bude vo vyššej sume 370 eur mesačne – zdvihne sa tak o 150 eur. Ostatní budú poberať 270 eur mesačne – teda o 50 eur viac ako v súčasnosti.

Január 2020 Športový preukaz Pôjde o dobrovoľný príspevok – zamestnanec, ktorý vo firme odrobil aspoň dva roky, bude môcť požiadať o zaplatenie 55 percent nákladov na športovanie svojho dieťaťa. A to až do sumy 500 eur. Maximálne tak môže získať 275 eur ročne. Návrh počíta aj so živnostníkmi, ktorí si sumu budú môcť odrátať z daní.

Január 2020 Nižšia DPH na printové médiá Pri denníkoch klesne DPH z 20 na 10 %.

Január 2020 DPH z 20 na 10 percent klesne na tieto potraviny cmar, kyslé mlieko, smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko, syry, tvaroh, ovčia bryndza, orechy, kakao, strukoviny, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, kapusta, karfiol, kaleráb, kel, hlávkový šalát, čakanka, uhorky šalátové a nakladačky, jablká, hrušky či ovocné a zeleninové šťavy bez pridaného cukru, čerstvý chlieb, sladké pečivo, koláče, oblátky, sušienky a ostatné pekárske výrobky, prírodný med

Január 2020

"Na dosiahnutie stanovených cieľov v rokoch 2021 a 2022 je potrebné v nasledujúcom období prijať ďalšie dodatočné opatrenia vlády,” priznáva návrh. Reštriktívne opatrenia sú v objeme 475,6 milióna eur. V rámci osobných výdavkov kapitol štátneho rozpočtu došlo k zníženiu o 29,2 milióna eur, v oblasti prevádzky ubudlo 238,3 miliónov. Skresalo sa aj zo štátnych projektov a to o 208,1 milióna eur. Do rozpočtu sa totiž naplno dostal aj schválený sociálny balíček, väčšina opatrení z neho začne platiť až od budúceho roka. Ako napríklad zvýšené sumy rodičovského príspevku. Okrem toho rozpočet nepočíta so žiadnymi jednorazovými opatreniami v horizonte rokov 2020 až 2022.

Ministerstvo financií počíta, že predpokladaná výška hrubého dlhu na rok 2019 sa na základe aktuálnych predpokladov nachádza na úrovni 47,9 percenta HDP. Hrubý dlh sa tak v roku 2019 dostane pod dolné sankčné pásmo. V ďalších rokoch by mal hrubý dlh podľa návrhu rozpočtu klesať o ďalšie tri percentá. V roku 2022 by sa mal tak dostať na 44,8 percenta HDP.

VIDEO: Exminister Kažimír už ako guvernér NBS varoval vládu v júni tohto roka pred deficitom.

Postačia milióny navyše pre zdravotníctvo?

Výdavky v roku 2020 rastú v zdravotnom poistení. A to oproti tomuto roku až o 432 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch sa počíta s ďalším nárastom o 261 miliónov eur. Na budúci rok tak rezort zdravotníctva dostane na zdravotné poistenie 1,13 miliardy eur. Ďalších 70 miliónov má ísť na obnovu, rekonštrukcie a výstavbu nemocníc. Celkové príjmy v sektore zdravotníctva sa na rok 2020 predpokladajú vo výške 5,42 miliardy eur, čo je zvýšenie o vyše šesť percent oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 – teda viac ako tristo miliónov eur. Tohtoročný rozpočet nerátal s dodatočnými výdavkami na úrovni 235 miliónov eur.

Na sociálne dávky dostane viac aj rezort práce a to o 369 miliónov eur. Je za tým nielen stovka pre prvákov, ale aj dvojnásobný vianočný príspevok či ten rodičovský.

Viac peňazí má dostať aj kapitola školstva, a to aj kvôli rastu platov v rezorte. O necelé štyri percentá si prilepší aj ministerstvo spravodlivosti. Viac má dostať aj ministerstvo vnútra a tiež rezort kultúry.

Viac dostane rezort financií. A to o 172 miliónov eur, hospodáriť tak bude s 592 miliónmi eur. "Výdavky ministerstva financií rastú z dôvodu nárastu prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 117 miliónov eur a zvýšenia prostriedkov štátneho rozpočtu o 54,5 miliónov eur,” dôvodí rezort financií v návrhu rozpočtu.

Suma 40 miliónov eur putuje pre ministerstvo hospodárstva na podporu zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky na rok 2020. Celkovo však príjmy rezortu poklesnú o dve desatiny percenta.

Treba hľadať vo svojich zdrojoch

Ťažšie časy čakajú ministerstvo pôdohospodárstva. To tento rok dostalo 80 miliónov pre farmárov navyše aj napriek tomu, že padol osobitný odvod pre reťazce, z ktorého mali byť opatrenia financované. "Vnútorné zdroje je možné získať zvyšovaním efektívnosti výdavkov kapitoly ministerstva pôdohospodárstva a zlepšením hospodárenia štátnych podnikov v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva,” píše sa v návrhu rozpočtu. Spomínané sú hlavne Lesy SR a to na základe kontroly, ktorá ukázala rozšafné hospodárenie. Z rozpočtu tak rezort pôdohospodárstva dostane takmer o dve pätiny menej – a to 149 miliónov eur. Ďalších 793 miliónov eur získa z eurofondov.

Slabým miestom rozpočtu je doprava. Dve pätiny ciest sú v nevyhovujúcom stave. Nášľapnou mínou je aj železničná doprava. Rozpočtované výdavky na údržbu a opravy ciest I. triedy sú na budúci rok naplánované na 40,5 milióna eur. Ministerstvo dopravy pritom odhaduje súčasnú potrebu na 75 miliónov eur. Celkovo do rezortu poputuje 1,16 miliardy eur – teda o niečo vyše päť miliónov eur viac ako vlani. Rozpočet tak odklepol na dopravu o pol percenta viac.

Menej dostane rezort dopravy aj na podporu bývania, je za tým hlavne okresanie štátneho príspevku k stavebnému sporeniu. Viac však pôjde na Štátny fond rozvoja bývania – a to o 95,1 milióna eur. Prilepší si aj cestovný ruch – na jeho podporu dostane ministerstvo o niečo vyše milióna eur viac.

Uberať sa bude v obrane. Tá dostane o vyše tri percentá menej ako v rozpočet na tento rok. Menej má aj ministerstvo životného prostredia a rezort zahraničných vecí.

VIDEO: Minister financií Ladislav Kamenický v polovici septembra obhajoval prekvapivé zdraženie cigariet. Predseda SNS Andrej Danko následne reagoval, že SNS rast daní na cigarety nepodporí.