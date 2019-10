Voly, traktory a družice

A poľnohospodári ich už využívajú. Na poliach pracujú samonavádzacie stroje, ktoré ešte nepremávajú na cestách. Takto presviedča o kredibilite inžinierskeho titulu z Technickej fakulty SPU v Nitre Vladimír Cviklovič.

Má 39 rokov a na konte desiatky vynálezov, 19 z nich je chránených patentom. Využívajú sa v najrozličnejších strojoch a zariadeniach, od priemyslu až po poľnohospodárstvo. Docent Cviklovič prednáša na katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky. Technická fakulta nitrianskej poľnohospodárskej univerzity, kedysi mechanizačná, si v týchto dňoch pripomína 50 rokov od svojho založenia.

Študenti Technickej fakulty SPU v Nitre sa v spolupráci so spoločnosťou Mühlbauer podieľajú aj na vývoji strojov, ktoré vyrábajú rôzne identifikačné karty. Autor: Archív Technickej fakulty SPU Nitra

Cviklovič je jej odchovancom a teraz sám vychováva budúcich inžinierov. Už to nie sú klasickí mechanizátori. Technická fakulta má 18 študijných odborov, ktoré pripravujú dnes mimoriadne žiadaných odborníkov nielen pre poľnohospodárstvo, ale aj automobilky a vôbec všetky odvetvia, ktoré využívajú techniku. Tá je prešpikovaná digitálnymi dátami. Práve digitalizácia mení pohľad na poľnohospodárstvo.

Na mliečnej farme Agrocontract Mikuláš chovajú špičkové dojnice. Denne nadoja od každej kravy 38 litrov mlieka v supermodernej dojárni, ale už pol druha roka im chýba technik – údržbár. Mal by to byť človek, ktorý rozumie elektrine, počítačom, vode a zvieratám. Takého však nie a nie zohnať, konštatuje realitu typickú nielen pre tento poľnohospodársky podnik jeden zo zakladateľov farmy Marián Záhumenský.

Hlúpe ľudské asociácie?

Alebo iný príklad. Na technickú fakultu sa obrátilo družstvo, nech voľačo robia, lebo im chýbajú traktoristi aj vzdelaní manažéri. Mladým vzdelaným mužom, čo ovládajú supertechniku, ponúkajú plat 1 500 eur. Ako však podotýka profesorka Zuzana Palková, ktorá prednáša na fakulte fyziku, za volant by si mal sadnúť už človek, ktorý má základy z programovania, informatiky, elektrotechniky.

Ešte na začiatku tohto desaťročia študovalo na technickej univerzite 1¤891 študentov, v aktuálnom školskom roku je to však už len 1¤150. Čo viac odstrašuje mládež: matematika, fyzika či predstava, že poľnohospodárstvo je umazané odvetvie? Ladislav Paškrta, generálny riaditeľ nemeckej firmy Mühlbauer, ktorá päť rokov úspešne spolupracuje s technickou fakultou, hovorí, že za nezáujmom o štúdium môže byť aj hlúpa ľudská asociácia spájaná s technikou ako špinavou, hlučnou, umazanou.

Už dávno to nie je pravda. Ale realitou je, že mnohí študenti, aj tí, čo sa napokon prihlásia na SPU, v matematike a vo fyzike nevynikajú. A tak na univerzite vyvinuli Virtuálny vzdelávací program, ktorý skúšajú na ZŠ v Hurbanove. „Deti sa nebudú učiť dlhé texty a poučky, ale využijú tablety a počítače. Napríklad virtuálnym delom ostreľujú elektróny,“ vysvetľuje profesorka Zuzana Palková.

Tvrdý boj o študentov

Dekan technickej fakulty Roman Gálik nadviazal spoluprácu so strednými školami. Otvorili na nich smer agromechatronik, ktorý sa bude po zmaturovaní študovať na technickej fakulte. O študentov technických odborov sa medzi univerzitami tvrdo bojuje, najdôležitejšie je vzbudiť záujem. Kedysi boli chlapci z vidieka fascinovaní traktormi. Dnes hrajú, jedno či v mestách, alebo na dedinách, počítačové hry. Možno by stálo za to vyvinúť hry, v ktorých by deti obsluhovali nie vojnové stroje, ale samonavádzacie supertraktory, kombajny, dojárne. Treba im predstaviť poľnohospodárstvo ako atraktívne odvetvie, s ktorým má zmysel spojiť svoj život.

Docent Vladimír Cviklovič, sám vidiecky chlapec, nepochybuje o tom, že hospodárenie na pôde má budúcnosť. „Je to predsa odvetvie, od ktorého závisí existencia človeka. Výzvou ľudstvu sa stala klimatická zmena, tá si vynúti zdokonaľovanie technológií, technika a technická fakulta majú budúcnosť,“ hovorí muž, ktorý vraví, že jedna tretina jeho študentov je schopná pracovať vo vývoji.

A to je dobrá správa. Možno najlepšia, akú mohla jubilujúca Technická fakulta SPU vyslať Slovensku. Za polstoročie vychovala 9¤569 inžinierov. Toto storočie bude potrebovať ďalšie tisícky. Už len preto, že Slovensko musí mimoriadne pridať vo výrobe potravín. Veď krajina, ktorá môže uživiť o milión ľudí viac, míňa stámilióny eur na potraviny, ktoré by si mohla vyrobiť sama. Treba ich vložiť do vzdelania. Je načase viac podporovať kybernetikou presiaknuté agroodbory, ktoré Slovensko potrebuje ako soľ.