V platení faktúr sú Slováci na poslednom mieste zo 17 štátov Európy

Priemer vo východnej Európe bol pritom 21 %. Západoeurópske krajiny si medziročne v porovnaní s rokom 2018 polepšili o dva percentuálne body, východoeurópske len o jeden.

Čo sa týka Slovenska, úhrady faktúr sa udiali neskôr než v stanovenom termíne v 21 percentách prípadov, tri percentá pohľadávok spadajú medzi úplne nevymožiteľné. Rovnako nedisciplinovaní pri platení faktúr boli firemní aj koncoví zákazníci.

„Tohtoročný prieskum skupiny zmapoval platobnú disciplínu v 17 európskych krajinách. To, že Slovensko skončilo ako úplne najhoršie, je nepekná vizitka. Vrhá to zlé svetlo na renomé podnikateľov, pokiaľ potenciálni záujemcovia zvažujú obchodovať s nimi. Rovnako tak môžu vzhľadom na tento fakt upustiť od svojich investičných zámerov,“ upozorňuje na to Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Poznamenáva, že v prípade s meškajúcimi úhradami faktúr by bolo dobré zamyslieť sa nad využívaním služieb spoločností zabezpečujúcich inkaso a manažment pohľadávok.

Prieskum skupiny EOS s názvom Európske platobné postupy analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Prieskum obsiahol 3400 spoločností v 17 európskych štátoch. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.