Premiér Pellegrini: Napriek spomaleniu ekonomiky nebudeme šetriť na ľuďoch (Naživo)

Premiér vyhlásil, že návrh rozpočtu je kompromisný vzhľadom na vonkajšie ekonomické podmienky a zachovávanie zdravia verejných financií. Cieľom vlády je však podľa Pellegriniho neustále zvyšovanie životnej úrovne občanov.

Pellegrini zdôraznil, že škrtať sa nebude pri položkách pre občanov, ale zefektívniť sa má chod štátu.

Vláda schválila návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu a v budúcom roku by mal byť 0,49 % HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu (p.b.) HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 % HDP.

Hospodárska a sociálna rada tiež prerokovala návrh rozpočtu na budúci rok. Výhrady k nemu mali zástupcovia zamestnávateľov, a to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov, ako aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Odborári a Asociácia priemyselných zväzov návrh odsúhlasili. Výška deficitu v tomto roku má byť 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v budúcom roku má byť na úrovni 0,49 %. Výška deficitu je podľa zamestnávateľov neprimeraná, upozorňujú na rýchlejší rast výdavkov ako príjmov a návrh rozpočtu označujú za predvolebný, pretože sa neprijímali konsolidačné opatrenia. Samosprávy sa tiež obávajú zhoršenia stability hospodárenia. Návrh rozpočtu v pondelok popoludní prerokuje aj vláda.