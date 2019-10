Desaťtisíce Slovákov sa vracajú z cudziny

Láka Rakúsko, Česko, Nemecko

Kvôli opatrovateľkám je Rakúsko najčastejšou destináciou Sloveniek odchádzajúcich do cudziny. Na druhom mieste je Česká republika, kam odchádzajú najmä študenti vysokých škôl, a na treťom Nemecko.

„Najnovšie čísla ukazujú, že až 30–tisíc mladých ľudí zo Slovenska odišlo študovať do zahraničia. V porovnaní s okolitými krajinami ide o desaťnásobne vyššie číslo a problém je v tom, že Slovensko nedokáže odliv mozgov zastaviť príchodom zahraničných študentov,“ povedal generálny riaditeľ Joint Research Centre Vladimír Šucha.

Môže to spôsobiť ťažkosti v čase blížiacej sa transformácie hospodárstva – z výrobného na ekonomiku postavenú na vede a výskume. „Prichádzajúca priemyselná revolúcia je aj zápasom o talenty a my musíme urobiť všetko preto, aby sme ich vedeli prilákať nielen do Bratislavy, ale aj do regiónov stredného a východného Slovenska,“ dodal Šucha.