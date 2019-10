Učitelia, školníci aj upratovačky si prilepšia

Platy učiteľov porastú. Do škôl by na budúci rok malo poputovať viac ako dve miliardy eur, teda o 220 miliónov viac, ako mal rezort k dispozícii na tento rok.

Desaťpercentné navýšenie platov pocítia učitelia, vedeckí, výskumní aj nepedagogickí zamestnanci. „Mzdy porastú všetkým zamestnancom školstva, obavy, že sa to netýka nepedagogických zamestnancov, chcem rozptýliť,“ uistila po pondelkovom rokovaní tripartity šéfka rezortu Martina Lubyová (nom. SNS).

Vláda navýšenie platov prerokovala a schválila minulý týždeň. V roku 2027 by podľa jej slov mohli platy v školstve na Slovensku dosiahnuť úroveň 85 percent miezd vysokoškolsky vzdelaných ľudí v ekonomike, tak ako je to v krajinách OECD.

Učitelia napríklad v platovej triede štyri pracovnej triedy jeden zarobia podľa tabuľky 738,50 eura. V deviatej platovej triede pracovnej triedy dva dosiahne tarifa výšku 1 336 eur mesačne. Vysokoškolskí pedagógovia s počtom rokov praxe do dvoch v platovej triede šesť by mali zarobiť 807,50 eura. Najvyššia suma je v platovom stupni 14. s počtom rokov praxe nad 40 a v platovej triede 11. Suma tu dosahuje výšku 1 706 eur.

Predseda školských odborov Pavel Ondek je s budúcoročným scenárom spokojný. „Dlhodobo sme sa snažili o zvýšenie platov v školstve, zvyšovanie platov je výsledkom kolektívnej zmluvy,“ skonštatoval Ondek. Ocenil najmä fakt, že rezort myslel aj na začínajúcich učiteľov. „Mzdy sa im zvýšili medzi prvým januárom 2019 a prvým januárom 2020 o viac ako 30 percent, pri ostatných s praxou viac ako osem rokov, je to okolo 22 percent,“ zhrnul.

Samotný rezort školstva má mať podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur. „To predstavuje oproti roku 2019 nárast zhruba o 221 miliónov eur (16,2 percenta),“ píše sa v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. Do rozpočtu sú premietnuté zvýšené platy pre zamestnancov školstva vrátane štipendií pre doktorandov.

Na základné a stredné školy by malo byť z rezortu školstva a vnútra vyčlenených 2,11 miliardy eur. Oproti súčasnosti ide o 20,6-percentný nárast, do regionálneho školstva by tak malo poputovať o 361 miliónov eur viac. Peniaze sú určené najmä na mzdy pedagógov a odborných zamestnancov, odstraňovanie havárií a na rekonštrukcie a modernizácie škôl či školských zariadení.

Vysoké školy by mali byť financované z ministerstva školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva, kde by malo byť vyčlenených 654 miliónov eur. „V porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 pôjde o nárast 105 miliónov eur,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2020 z verejných zdrojov majú rasť o 40,6 percenta, a teda o 129 miliónov eur. Krajina by do vzdelávania mala investovať na budúci rok celkovo približne 4,2 percenta HDP. Na oblasť vzdelávania sú celkovo v rozpočte verejnej správy na rok 2020 navrhované štyri miliardy eur, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast o 466 miliónov eur.