Volkswagen zatiaľ odkladá rozhodnutie o výstavbe továrne v Turecku

„Situáciu pozorne sledujeme a s obavami sa pozeráme na súčasný vývoj,“ vyhlásil hovorca.

Na začiatku mesiaca Volkswagen oficiálne založil dcérsku spoločnosť v Turecku, v západnej provincii Manisa. Firma súčasne uviedla, že je v záverečnej fáze rokovaní o výstavbe továrne, konečné rozhodnutie ale ešte nepadlo.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu vyhlásila, že tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi povedala, že musí útok zastaviť. Inak podľa nej hrozí humanitárna kríza.

Krajiny Európskej únie sa v pondelok dohodli na obmedzení vývozu zbraní do Turecka. Americký prezident Donald Trump uvalil na Turecko sankcie, uviedla agentúra Reuters.

O výstavbe nového závodu sa hovorí od vlaňajšieho novembra, kedy Volkswagen predstavil nový päťročný plán zameraný na výrobu elektrických áut. Predseda predstavenstva spoločnosti Škoda Auto Bernhard Maier v septembri na frankfurtskom autosalóne uviedol, že konečné rozhodnutie o novom európskom výrobnom závode koncernu by malo padnúť do konca roka a že koncern stále vyberá z dvoch krajín. Podľa zdrojov mali byť týmito krajinami Turecko a Bulharsko.

Podľa skorších informácií zdrojov by nová továreň mala ročne vyrábať 300 000 áut na export do východnej Európy. Závod by mal vyjsť na viac ako jednu miliardu eur a zamestnať skoro 4000 ľudí. Výstavba by sa mohla začať koncom budúceho roka, výroba by mohla byť rozbehnutá v roku 2022.