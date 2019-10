Luxus za dvadsať eur? Kvalitu neočakávajte

Nie všetci si môžeme dovoliť luxusné kabelky a topánky za stovky či tisícky eur. Niektorí ľudia si dokážu našetriť na drahšie veci, ostatní však nie. Vtedy prichádzajú do hľadáčika čoraz populárnejšie internetové obchody či bazáre s luxusným tovarom, ktorých je na sociálnych sieťach priam neúrekom. Dnešní predajcovia na sociálnych sieťach sa snažia predávať napodobeniny značiek ľudom, ktorí chcú zažiť pocit luxusu.

Rozdiel je v cene a v kvalite produktu. Za 20 eur však nemôžete očakávať luxus od francúzskej značky.

Falšujú sa najmä kabelky Louis Vuitton, Prada, Hermés, Chanel zo športovej módy hlavne Adidas a Nike. V minulom roku mala Finančná správa SR 2 897 prípadov na podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Celkovo to bolo 55 279 kusov tovaru v hodnote takmer 3,5 milióna eur.

„Za prvý polrok roku 2019 sme zaistili 340 378 kusov tovaru,“ hovorí Ivana Skokanová z oddelenia komunikácie Finančnej správy s tým, že najviac sa dováža falošný tovar z Číny a Vietnamu.

Vlastniť značkové veci je už tak povediac spoločenský status. Niektorí ľudia sú ochotní urobiť všetko, aby sa ukázali v luxusnom oblečení svetoznámych návrhárov. Mnohí neváhajú a siahajú po napodobeninách. Je lepšie mať kabelku renomovanej značky za 1 000 eur či napodobeninu z trhu alebo e-shopu za pár eur? Niekedy je napodobenina rozpoznateľná na prvý pohľad, inokedy treba troška pátrať. Nefalšuje sa však len móda, fejky – teda napodobeniny značkových výrobkov – sa dajú nájsť aj medzi kozmetikou či elektronikou. Nižšia cena často vyhráva.

Treba si však všímať detaily, už pri prvom náznaku, keď uvidíte luxusnú vec za nízku sumu – môže cena signalizovať alarm na falzifikát. Pri každom nákupe si treba všimnúť aj obchodné podmienky predajcu. „Mikinu som si kúpil z e-shopu na sociálnej sieti Instagram. Cez Instagram som pred tým nenakupoval, ale povedal som si, že je to internetový obchod ako každý iný,“ hovorí Martin z Bratislavy.

Čoraz viac ľudí sa stáva obeťami obchodu s napodobeninami cez sociálne siete, to je aj Martinov prípad. „Ihneď ako som balíček prebral a mikinu s nemenovanou značkou si vyskúšal, vedel som, že ju chcem vrátiť. Napísal som teda predajkyni, že tovar vraciam, a nech mi pošle údaje, na ktoré mám poslať naspäť zásielku, keďže v balíku nebol žiadny doklad o kúpe či fakturačná adresa obchodu. V tej dobe so mnou predajkyňa ešte komunikovala, no ako som si neskôr všimol, uviedla mi na vrátenie tovaru iné meno, aké bolo uvedené na zásielke v kolónke odosielateľa,“ dodáva.

V konečnom dôsledku pri takýto prípadoch s podozrivými e-shopmi končí zákazník nahnevaný. „Rozhodol som sa teda poslať balíček na rovnaké meno, aké bolo na zásielke uvedené ako odosielateľ, a nie na to, ktoré mi predajkyňa uviedla. V tej dobe mi už predajkyňa na správy neodpovedala ani na sociálnej sieti, ani prostredníctvom e-mailu. Preto som sa rozhodol poslať mikinu na dobierku. Zásielka je na pošte v týchto dňoch neprebraná už asi druhý týždeň. S predajkyňou som sa pokúšal skontaktovať s otázkou, kedy si tovar preberie, no neodpovedala a na sociálnej sieti si ma zablokovala,“ končí rozhorčený Martin.

Ak vznikne nejaký takýto problém tak Skokanová vyzýva ľudí, aby sa obrátili na zelenú linku Kriminálneho úradu Finančnej správy.

Je tu ešte jeden úrad, ale ten v tomto prípade nie je ten správny. „Slovenská obchodná inšpekcia nevykonáva ochranu práv duševného vlastníctva – čomu hovoríme aj napodobeniny,“ povedala hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Pri nakupovaní cez podozrivé e-shopy riskujete nevrátenie hodnoty sumy za tovar, ktorý ste si kúpili. Za hodnotu, akú ste minuli, nedostanete kvalitu, ktorú ste chceli. Môže sa tiež stať, že podporujete prácu na čierno, nakoľko takýto tovar nepodlieha dani.

„Ak vznikne podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, Finančná správa je oprávnená tovar zaistiť. So skutočnosťou oboznámi držiteľa práva ochrannej známky, dizajnu, ktorý vyhodnotí, či je tovar skutočne napodobeninou originálnych výrobkov. Falšovaný tovar sa zlikviduje, ak držiteľ práva a držiteľ tovaru súhlasia so zničením,“ dodáva Skokanová.

„Colný úrad má právomoc uložiť sankcie – prepadnutie tovaru a pokuty v rozmedzí od 200 do 135 000 eur podľa konkrétnych okolností spáchaného skutku,“ hovorí Drahomíra Adamčíková z Finančnej správy. Zaistený tovar končí podľa nej väčšinou v spaľovni.

Ľudia si často donesú napodobeniny aj z dovoleniek. Práve tu sa dajú ľahšie zlákať na kúpu lacného fejku. Niektorí predávajúci bývajú takí dotieraví, že dovolenkárov priam prenasledujú, aby si kúpili ich produkt. Je teda lepšie mať na teniskách dva pásiky alebo tri? A čo zmenený názov značky na tričku? Je na každom, ako sa rozhodne, či bude investovať do kvality, či do ceny. Slnečné okuliare Armani za 10 eur vám však môžu aj poškodiť zrak.