Prepustení baníci dostanú kompenzačné príspevky

Baníci, ktorých zasiahne útlm baníctva v regióne hornej Nitry a prepúšťanie, budú môcť získať kompenzačný príspevok. Vyplácať im ho bude úrad práce. Vyplýva to z návrhu zákona o kompenzačnom príspevku baníkom z dielne poslancov Smeru-SD, ktorý v stredu schválil parlament.

Cieľom návrhu je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov. Kompenzačný príspevok pre baníkov sa tak nebude podmieňovať zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posunie sa aj účinnosť novely zákona, a to na 1. apríla 2020.

Pozmeňujúcim návrhom sa aj spresní charakter tohto príspevku. „Kompenzačný príspevok sa zaraďuje medzi štátnu sociálnu dávku a navrhujem nepodmieňovať jeho poskytovanie zaradením do evidencie uchádzačov do zamestnania,“ priblížila poslankyňa Alena Bašistová (nezaradená) s tým, že príspevok by mal byť odstupňovaný podľa počtu odpracovaných rokov a dĺžky jeho poberania. Baníci na jeho získanie budú musieť odpracovať minimálne tri roky a jeho najnižšia suma bude 200 eur mesačne počas jedného roka.

Priznanie kompenzačného príspevku však bude vylúčené pre osoby, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom alebo napríklad dávky výsluhového zabezpečenia. „Podmienky vzniku nároku na poberanie zníženého kompenzačného príspevku vylučujú možnosti súbehu kompenzačného príspevku s invalidným dôchodkom a úrazovou rentou, ak je vyššia ako suma kompenzačného príspevku,“ približuje dôvodová správa.

Novela zákona zároveň zabezpečí garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. „Oprávnená osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok baníkom, bude dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak nebude dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z iného dôvodu. Štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť Sociálnej poisťovni poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity,“ konštatuje sa v materiáli.