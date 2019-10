Trump: Obchodné nezhody s EÚ by vyriešili dodatočné clá

Spojené štáty by zavedením dodatočných ciel na dovoz európskych tovarov mohli okamžite vyriešiť svoje obchodné nezhody s Európskou úniou. Uviedol to v stredu podľa agentúry Reuters americký prezident Donald Trump na tlačovej konferencii s talianskym prezidentom Sergiom Mattarelom. Dodal však, že k takémuto kroku teraz nie je pripravený.

„Vítame taliansku podporu pre vzájomne výhodnú obchodnú dohodu s EÚ, ktorá by zabezpečila spravodlivé podmienky pre amerických pracovníkov. Tie neexistujú už mnoho rokov,“ povedal Trump.

„Mohol by som tento problém vyriešiť okamžite, ale bolo by to príliš tvrdé. Zahŕňalo by to clá na európske výrobky,“ dodal.

Výkonná riaditeľka Medzinárodného obchodného centra (ITC) Arancha Gonzalezová v rozhovore s televíziou CNBC varovala, že obchodná vojna medzi USA a EÚ by viedla k recesii svetovej ekonomiky.

Svetová obchodná organizácia (WTO) tento týždeň oficiálne povolila Spojeným štátom uvaliť clo na dovoz tovaru z Európskej únie v hodnote 7,5 miliardy dolárov ročne. Tieto clá sú reakciou na nezákonné subvencovanie európskeho výrobcu lietadiel Airbus a platnosť majú od tohto piatku.

Európska komisia už skôr oznámila, že ich zavedenie by bolo krátkozraké a kontraproduktívne a mohlo by uškodiť obom stranám. Vyzvala, aby spory o pomoci pri výrobe lietadiel vyriešili obe strany dohodou, a varovala, že ak Američania cla skutočne zavedú, únia odpovie rovnakým spôsobom.