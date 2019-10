Brusel stopol kazítka. Spotrebiče majú byť opraviteľné

Kto by si nezaspomínal na staré dobré chladničky či práčky, čo vydržali desaťročia? Či nepočul o tajomných kazítkach, čo výrobcovia montujú do spotrebičov, aby sa po roku-dvoch nadobro pokazili? Takáto súčiastka je síce skôr výmysel konšpirátorov, existuje však aj reálny dôvod, prečo sa musia spotrebiče meniť častejšie ako v minulosti. Obsahujú totiž súčiastky, ktoré ak sa pokazia nejdú vymeniť, pretože jednoducho nie sú.

"Dosiaľ neexistovala priama legislatíva na dostupnosť náhradných dielov, tak sa stávalo, že výrobok sa stal odpadom približne po piatich rokoch, lebo nebola dostupná náhradná súčiastka,“ hovorí Andrej Hrdlička, generálny riaditeľ APPLiA Slovakia – Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov.

Aj relatívne lacný no nedostupný diel tak mohol spôsobiť, že zákazník musel zakúpiť nový výrobok, dodáva. V elektroodpade tak končili spotrebiče len pre nedostupnosť náhradných dielov. S týmto sa rozhodol skoncovať Brusel. Po novom by každý spotrebič mal byť opraviteľný, a to po presne stanovený čas.

Ako dlho by mal vydržať bežný domáci spotrebič bez opravy? Akú očakávate výdrž bežných domácich spotrebičov - chladničiek, práčok, televízorov? aspoň počas záruky (2 roky) aspoň tri roky aspoň päť rokov aspoň sedem rokov aspoň desať rokov viac ako desať rokov Zobraziť výsledky ankety aspoň desať rokov 41,2% viac ako desať rokov 32,0% aspoň päť rokov 14,4% aspoň sedem rokov 9,3% aspoň počas záruky (2 roky) 3,1% aspoň tri roky 0,0%

Napríklad náhradné pánty, kľučky či poličky do určitého modelu chladničky musia byť dostupné ešte sedem rokov po jeho uvedení na trh. Tesnenie až desať rokov. Opravári tiež majú mať sedem rokov dostupné termostaty, senzory teploty či svetlá do tohto modelu. Okrem toho oprava sa má dať urobiť s bežne dostupnými nástrojmi bez poškodenia spotrebiča.

Hovoria o tom nové pravidlá pre ekodizajn, ktoré únia predstavila začiatkom októbra. Platiť majú od marca 2021 pre všetky spotrebiče uvedené na európsky trh. Podľa bruselských odhadov by domácnosť mala po novom ušetriť ročne okolo 150 eur. Cieľom je dlhšou životnosťou vykompenzovať produkciu skleníkových plynov pre výrobe toho-ktorého spotrebiča. Náhradné diely budú musieť byť doručené do 15 dní.

Práve v lehote na doručenie náhradných dielov vidí zádrh Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. "Je to pravdepodobne príliš dlhý čas pre rodinu, ktorej sa pokazila práčka,“ hovorí. Okrem toho v praxi by tento stav mohol trvať aj mesiac, vysvetľuje Čakovská, pretože po dodaní náhradného dielu je potrebné práčku ešte aj opraviť.

Za mínus považuje Čakovská aj to, že si spotrebitelia nebudú môcť sami opraviť výrobky. "Niektoré náhradné diely a tipy na údržbu totiž budú k dispozícii iba profesionálnym opravovniam. "To znamená, že ľudia, ktorí si chcú opraviť výrobky sami, najmä z ekonomických dôvodov, tak nebudú môcť urobiť,“ hovorí Čakovská. Legislatíva mohla byť podľa nej ešte prísnejšia.

Pôjdu hore ceny?

To, či nové opatrenie zatlačí aj na ceny spotrebičov, ukáže podľa Hrdličku až čas. Výrobcovia totiž budú musieť hľadať riešenie pre niektoré typy náhradných dielov. "Pri množstve konkurencie ponúkaných značiek a výrobkov v tejto sfére produktov neočakávame silný dosah na maloobchodné ceny,“ hovorí.

Pri dieloch určených pre koncového spotrebiteľa by to nemal byť podľa Hrdličku závažný problém. Pri tých do rúk profesionálnych opravárov však treba podľa Hrdličku urobiť rozbor, ktoré diely môžu spôsobiť problém. "Už mnohí poskytujú dostupnosť skoro všetkých dôležitých dielov po dobu minimálne 5–10 rokov,“ hovorí Hrdlička. Nová legislatíva tak bude pre nich skôr otázkou doplnenia náhradných dielov podľa bruselského rozpisu, ako výraznou zmenou vo výrobe.

Zmeny sa podľa Martina Hlavaja zo spoločnosti Nay nemusia plošne premietnuť do zvýšenia cien. Už teraz má určitá časť produktov predĺženú záruku na celý výrobok alebo na jeho časť pri zachovaní bežnej ceny. "Ak budú výrobcovia meniť komponenty za spoľahlivejšie, je predpoklad že narastú ceny takýchto spotrebičov, zákazníci však získajú trvácnejšie produkty,“ hovorí Hlavaj.

S navýšením cien pre novú legislatívu neráta ani špecialistka marketingu spoločnosti Datart Slovensko Sabina Boudová. „Mnohí výrobcovia už dnes nemajú problém splniť požiadavky, ktoré im diktujú nové pravidlá EÚ,“ hovorí. Využívajú totiž univerzálne náhradné diely, ktoré sú použiteľné pri viacerých produktoch.

Ľudia chcú dlhšiu záruku

Ide však aj o to, upozorňuje Hrdlička, či budú mať spotrebitelia záujem opraviť napríklad chladničku po deviatich rokoch. "Ak sa poškodí elektronická riadiaca doska, či nebude spotrebiteľ zvažovať reálne skôr kúpu nového výrobku z dôvodu technologického pokroku o deväť rokov,“ hovorí. To však bude podľa neho jasné pravdepodobne až po 5–8 rokoch po uvedení legislatívy do praxe.

Návyky spotrebiteľov pri kúpe spotrebičov sa však už menia. Cena už prestáva byť podľa Hlavaja rozhodujúcim faktorom pri kúpe. Elektronika je totiž cenovo dostupnejšia. "Postupne rastie aj dopyt po doplnkových službách ako napríklad predĺžená záruka alebo Paušál na istotu, vďaka čomu prípadná porucha spotrebiča v menšej miere ovplyvní chod domácnosti,“ hovorí Hlavaj. Zákazník má totiž počas opravy k dispozícii náhradný produkt.

Záruka už rozhoduje vo vyššej miere aj podľa Boudovej. Tento trend potvrdzuje podľa nej aj rastúce množstvo objednávok, pri ktorých si ich zákazníci neváhajú priplatiť za službu predĺženej záruky. „Medziročne evidujeme 30-percentný nárast počtu zakúpených záruk,“ hovorí Boudová.