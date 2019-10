Saudská Arábia sa otvorila turistom

Ropná veľmoc sa totiž rozhodla otvoriť svoje hranice pre dovolenkárov. Krajinu zatiaľ navštevovali skôr moslimskí pútnici do svätých miest Mekka a Medina či podnikatelia.

„Len nedávno sa neznámy Dubaj či Katar pevne etablovali na turistické mekky a teraz tento trend nasleduje aj Saudská Arábia,“ hovorí Alexandra Kolínová z cestovnej kancelárie Bubo. Minulý týždeň v piatok však kráľovstvo spustilo pre 49 svetových krajín víza. A hoci pomaly, no upúšťa aj od svojich striktných pravidiel. Saudská Arábia sa totiž snaží o diverzifikáciu ekonomiky – chce sa odkloniť od nerastného bohatstva a zamerať sa na cestovný ruch.

Minister cestovného ruchu Ahmad al-Khateeb to označil za „historický okamih“. Princ Mohamed bin Salman chce otvoriť hranice pre širokú verejnosť a zlepšiť cestovný ruch v krajine. Ropné kráľovstvo plánuje zvýšiť investície v cestovnom ruchu z terajších troch na 10 percent do roku 2030.

Ohľadne ostatných pravidiel Saudská Arábia upúšťa od tradície a prichádza s novými ústupkami. V kaviarňach a reštauráciách už zrušili oddelené zóny pre mužov a ženy.

Naďalej však bude platiť, že nemoslimský návštevník nemôže navštíviť sväté miesta ako Mekka a Medina. Zabudnúť treba aj na alkohol, ktorý je v krajine nelegálny. „Máme inú kultúru. Veríme, že hostia budú naše zvyky rešpektovať,“ povedal šéf turizmu al-Khateeb. Návštevníci však budú podľa neho prekvapený pokladmi, ktoré krajina ponúka.

Víza aj on-line

Spustenie víz do krajiny znamená aj vytvorenie viac ako milióna nových pracovných miest v cestovnom ruchu. A tiež nárast dovolenkárov v krajine. Ten by sa mal podľa plánov Saudskoarabov do roku 2030 zvýšiť na 100 miliónov návštev ročne.

„Turistické víza umožnia návštevníkom zostať v krajine počas ich platnosti na obdobie maximálne 90 dní,“ hovorí Miroslava Grajciarová zo spoločnosti Pelikán. Víza si návštevníci môžu vybaviť on-line či priamo na letisku po prílete. Platné sú jeden rok a ich cena je 107 eur (440 rialov). Problém so vstupom do kráľovstva budú mať len návštevníci, ktorí majú v pase pečiatku z krajín Izrael či Irán.

Pláže, púšte, hory

Krajina Perzského zálivu sa môže pochváliť nedotknutými plážami či rozsiahlymi púšťami, ale aj horami. Krajina, ktorá má hranice s Irakom a Jemenom, skrýva päť historických pamiatok svetového dedičstva Unesco. „Doslova nepoškvrnený vidiek láka cestovateľov, ktorí chcú zažiť krajinu, kam ešte cestovný ruch neprenikol, a pre zmenu veľkomestá ako Džidda, kde je pochovaná aj prvá žena Eva, lákajú na opulentný luxus a kvalitu, aké nájdete málokedy,“ dodáva Kolínová. Medzi hlavné magnety bude podľa nej patriť moderný Rijád, staručká Al-Ula, nabatejské poklady v Madain Saleh a dobrosrdečná Há'il.

Saudská Arábia od roku 2017 pracuje na rozsiahlom projekte cestovného ruchu, kde viac ako 50 ostrovov a lokalít pri Červenom mori zmení na luxusné letoviská. Minulý rok sa začala výstavba zábavného mesta Oiddiya. Tu budú môcť návštevníci vyskúšať safari, športové centrá, zábavný park najvyššej kvality či kiná.

Alkohol, hudba či smeti môžu vyjsť draho

Ako bude vyzerať dovolenka v kultúre plnej zákazov? Otázne totiž zostáva, nakoľko Saudská Arábia uvoľní prísne pravidlá pre turistov. A to striktný zákaz pitia alkoholu. Pri návšteve kráľovstva sa treba vyhnúť aj odhadzovaniu odpadkov, pľutiu na zem, počúvaniu hudby počas modlitieb. Pokuta však hrozí aj pri čo i len náhodnom fotografovaní a natáčaní ľudí, ktorí s tým nesúhlasia. Doteraz nie je tiež známe či hotely umožnia slobodným ženám a mužom používať spoločnú izbu. „Saudská Arábia patrí na popredné miesta v rebríčku krajín s najstriktnejšími zákazmi, príkazmi a obmedzeniami pre zahraničných turistov. V niektorých oblastiach konkuruje dokonca aj Severnej Kórei,“ hovorí Miroslava Grajciarová zo spoločnosti Pelikán. Pokuty môžu byť riadne mastné. Najnižšia hranica sa začína pri 50 rialoch – teda niečo vyše 12 eur. Za priestupok proti domácim mravom však môže turista zaplatiť aj 6¤000 rialov – teda okolo 1¤465 eur.

Ženy zo zahraničia vraj nebudú musieť nosiť tradičné oblečenie nazývané abaja. A ani pokrývku hlavy, ktorú saudskoarabské ženy nosia na verejnosti. No mali by sa obliekať skromne a nepútať na seba pozornosť. Podľa slov saudskoarabského princa Mohammeda bin Salmana sa ženy musia obliekať s úctou. Nakoľko je to zlučiteľné s predstavami západniarok o dovolenke, ukáže až čas. „Každý turista smerujúci do Saudskej Arábie by mal stále pamätať, že aj napriek viacerým pozitívnym zmenám v oblasti slobody či ľudských práv ide stále o absolutistickú monarchiu s neobmedzenou mocou kráľa, respektíve korunného princa,“ hovorí Grajciarová. Pri svojom pobyte sa tak musí bez výnimky prispôsobiť miestnym zvykom, tradíciám, kultúre a legislatíve, dodáva.