Zvýšenie minimálnej mzdy nás bude stáť stámilióny, sťažujú sa veľké firmy

„Zároveň napriek osobnému prísľubu premiéra Pellegriniho na poslednom októbrovom stretnutí so zamestnávateľmi zostanú príplatky za prácu so sťaženým výkonom, cez víkendy, v noci naviazané i naďalej na minimálnu mzdu,“ uviedol Klub 500 v tlačovej správe.

Už budúcoročné zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 520 eur na 580 eur bude podľa podnikateľov stáť veľkých slovenských zamestnávateľov viac ako 390 miliónov eur. „Presnejšie, nie zvýšenie minimálnej mzdy, ale príplatky, ktoré sú na minimálnu mzdu naviazané,“ tvrdí Klub 500. V časoch prichádzajúcej recesie ide podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora o veľký negatívny zásah do konkurencieschop­nosti slovenského priemyslu, ktorý tvorí kostru slovenskej ekonomiky.

"Už dlho upozorňujeme na akútnu potrebu oddeliť inštitút minimálnej mzdy od ostatných príplatkov. Žiaľ, konkrétny prísľub premiéra znegoval parlament svojím opačným hlasovaním. Minimálna mzda sa stala predvolebným politickým nástrojom,“ povedal Gregor.

Klub 500: Zložíme sa na štátnych zamestnancov

Ako ďalej uviedol, zo zvýšenia minimálnej mzdy sa, paradoxne, teší predovšetkým štátny sektor. „Podľa medializovaných informácií totiž minimálnu mzdu zarába viac ako 100 tisíc Slovákov, z ktorých ale drvivá väčšina sú verejní a štátni zamestnanci. Inými slovami, na vyššie odvody štátnych zamestnancov sa zložia opäť priemyselné podniky a všetci občania Slovenska,“ upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500. Žiada reformu štátnej správy, ktorá by po nej bola lacnejšia a efektívnejšia.

Od roku 2021 bude minimálna mzda na Slovensku dosahovať najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde od poslancov za Smer-SD, ktorú v stredu schválil parlament. V roku 2021 by minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, čím by mohli najnižšie zárobky na Slovensku vzrásť z budúcoročných 580 eur až na 653 eur. Podľa septembrovej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií by totiž priemerná hrubá mzda na Slovensku za tento rok mohla dosiahnuť 1 088 eur. Výšku priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019 zverejní Štatistický úrad SR začiatkom marca budúceho roka.

Prednosť bude mať dohoda

Pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky bude mať prednosť dohoda zamestnávateľov a odborárov. Ak sa na sume minimálnej mzdy na rok 2021 spoločne dohodnú zamestnávatelia a odborári do 15. júla budúceho roka alebo dohoda o najnižších hrubých zárobkoch nastane spoločne s predstaviteľmi vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta budúceho roka, dohodnutá výška minimálnej mzdy bude záväzná.

To, že sa odborári so zamestnávateľmi dohodnú na sume minimálnej mzdy na ďalší rok, je však málo pravdepodobné. Takúto bipartitnú dohodu totiž v posledných dvadsiatich rokoch nedosiahli. Odborári pritom každoročne požadujú zvýšiť najnižšie hrubé zárobky viac, ako navrhuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Ak sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky do konca augusta budúceho roka nedohodnú, uplatní sa vzorec, podľa ktorého sa minimálna mzda od roku 2021 určí ako 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Novú výšku minimálnej mzdy od budúceho roka už nebude schvaľovať vláda. Sumu mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy dohodnutej sociálnymi partnermi alebo určenej podľa zákonného vzorca Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní oznámením v Zbierke zákonov SR.