Nezamestnanosť sa v septembri mierne prehupla cez päť percent

Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Marián Valentovič, za účasti ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).

„Mesiac september je každý rok istým spôsobom špecifický, pretože v septembri sa hlásia na úrady práce maturanti – absolventi stredných škôl všetkých typov. Preto z hľadiska dlhodobej agendy treba povedať, že v septembri rastie nezamestnanosť,“ zdôvodnil Richter.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v septembri tohto roka podľa Valentoviča predstavoval 138.893 osôb. Medzimesačne vzrástol o 1887 osôb, medziročne sa znížil o 8910 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v septembri 2019 dosiahla 6,11 %. Medzimesačne vzrástla o 0,08 p. b., medziročne poklesla o 0,41 p. b.

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v septembri tohto roka 168.240 osôb, medzimesačne vzrástol o 1999 osôb a medziročne sa znížil o 10.883 osôb.

V septembri 2019 sa podľa Valentoviča zaznamenal medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti o 0,03 p. b. v Bratislavskom kraji. V siedmich krajoch sa zaznamenal medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší nárast, o 0,15 p. b., sa zaznamenal v Žilinskom a Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu podľa Valentoviča zaevidoval v septembri najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti Prešovský kraj (8,52 %). Úroveň nad slovenský priemer (5,04 %) dosiahol ešte Banskobystrický kraj s 6,62 % a Košický kraj s 7,71 %.

Na okresnej úrovni v septembri 2019 v 26 okresoch klesla miera evidovanej nezamestnanosti, v 51 okresoch miera nezamestnanosti vzrástla a v 2 okresoch sa nezmenila.

Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenali úrady práce v okrese Rimavská Sobota (15,04 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (2,08 %) dosiahol okres Nitra.

Ku koncu septembra 2019 úrady práce evidovali 97.589 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2694 voľných pracovných miest. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 27.868 miest (podiel 28,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji, a to 5700 (podiel 5,9 %).

Z hľadiska štruktúry bolo podľa Valentoviča najviac voľných pracovných miest v profesiách operátori a montéri strojov a zariadení (36.693 miest), ďalej kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (23.091 miest) a v kategórii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (14.187 miest).

„Bol by som rád, aby sme koniec roka dokázali absolvovať s prvým číslom nie 5, ale 4. Myslím si, že v ďalších mesiacoch urobíme všetko pre to, aby sa hlavne absolventi, ak budú mať záujem, uplatnili čím skôr na trhu práce. Možno v mesiacoch november a december, keď už nebudú sezónne práce, bude prítok nezamestnaných na úrady práce relatívne vyšší, ale žiadne zásadné veľké zmeny na trhu práce z hľadiska evidovanej nezamestnanosti nepredpokladám,“ doplnil minister práce.