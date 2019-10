Šéf ÚVO: Za zneužívanie námietok ponesú uchádzači zodpovednosť

Uchádzači zneužívajúci námietky a odvolania vo verejnom obstarávaní by mali za to niesť zodpovednosť. Obmedziť zneužívanie tohto práva účastníkov tendrov je jedným z hlavných zámerov parlamentom schválenej novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou 1. januára 2020.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák pre agentúru SITA povedal, že na základe skúseností niektorí podnikatelia nemajú záujem o čestnú hospodársku súťaž a zneužívajú právo podávať námietky, preto sa v novele zamerali aj na tento problém.

„Napríklad, špekulatívne námietky, alebo spôsob podávania námietok, ak niekto zoberie späť námietky tesne pred rozhodnutím. Zvyšujeme kauciu, ktorá sa bude vracať, alebo ak niekto podá námietky, hneď na druhý deň je povinný zaplatiť, pretože zablokuje tento proces,“ uviedol Hlivák s tým, že v novele zaviedli viacero takýchto opatrení. „Pôjde o novú právomoc úradu, nastavíme na to rozhodovací proces. Pri špekulatívnych námietkach, ktoré hraničia až so zneužitím práva, bude úrad veľmi dôsledne a citlivo zvažovať, kedy vydá takýto typ rozhodnutia. Pretože musí spĺňať atribúty prísnejšieho nazerania, kedy v podstate zadefinuje takýto typ námietky,“ upozornil šéf ÚVO.

Rozhodnutia úradu o námietkach z hľadiska zákonnosti budú môcť naďalej skúmať krajské súdy alebo Najvyšší súd SR. „Jednoducho, máme tu javy, kedy evidentne námietky a uplatňovanie takýchto práv smeruje nie k uplatneniu tohto práva, ale k jeho zneužitiu. A na to má slúžiť práve táto právna úprava,“ poznamenal Hlivák. Ak niekto podá námietky, tak sa automaticky zastaví proces verejného obstarávania a verejný obstarávateľ nemôže konať ďalej. „Brzdí aj podnikateľov, ktorí sú spolu s ním v súťaži. Majú viazané kapacity, zábezpeku, mnohokrát bankové záruky a podobne. Spôsobuje to ten, kto takýmto systematickým spôsobom ochromuje tento proces, robí to aj na úkor podnikateľov, ktorí chcú súťažiť,“ priblížil Hlivák.

ÚVO neoprávnené námietky zamieta, na základe oprávnených námietok často nariaďuje verejným obstarávateľom odstrániť protiprávny stav, vrátiť vylúčených uchádzačov do súťaže a opäť vyhodnotiť ponuky, prípadne aj zrušiť súťaže. Opodstatnené námietky, hoci aj tie majú vplyv na predlžovanie verejných obstarávaní, považuje úrad za spravodlivý a efektívny nástroj. „Na jednej strane chráni verejných obstarávateľov, ak námietku napríklad zamietne, a na druhej strane chráni podnikateľov, keď práve nariadime odstrániť protiprávny stav alebo zrušiť súťaž,“ podotkol predseda ÚVO.

Úrad bude podľa Hliváka dôsledne dbať na to, aby námietky bodli naďalej využívané. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je účinná od 1. januára tohto roka, zaviedla zníženie kaucie. „Teda sme urobili námietky dostupnejšími pre podnikateľov, ktorí sa v súťažiach sťažujú. Myslím si, že za dva roky našej rozhodovacej činnosti si viete urobiť názor, ako k takýmto konaniam pristupujeme,“ povedal Hlivák, ktorý je vo funkcii od septembra 2017. Pripomenul aj známe prípady, kedy úrad námietkam vyhovel, nariadil zrušiť súťaž alebo odstrániť protiprávny stav. „Tí, ktorí tento inštitút zneužívajú, budú musieť za to niesť zodpovednosť,“ dodal Hlivák pre agentúru SITA.

Predseda ÚVO vo štvrtok vyhlásil, že sa nestotožňuje so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov Národnej rady SR k schválenej novele zákona o verejnom obstarávaní. Pozmeňujúce návrhy neprešli medzirezortným pripomienkovým konaním a úrad mal voči ním zásadné právne výhrady. Ako Hlivák uviedol, tieto návrhy poslancov podkopávajú základné piliere pre skvalitňovanie oblasti verejného obstarávania pri budovaní právneho štátu. Preto požiada prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby takúto verziu novely nepodpísala, pričom uvedie všetky právne argumenty.