Štáty V4 nechcú byť lacné, Poliaci vidia minimálnu mzdu na 933 €

Chcú sa tak posunúť do ďalšej fázy svojej pozoruhodnej transformácie z hospodársky slabých komunistických štátov v energické trhové ekonomiky nalno integrované do európskych dodávateľských reťazcov. Napísal to európsky redaktor denníka Financial Times Ben Hall.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki minulý týždeň uviedol, že chce „uzavrieť kapitolu“ lacnej pracovnej sily a nízkych miezd. Sľúbil, že do roku 2023 zvýši minimálnu mesačnú mzdu v Poľsku o 78 percent na 4000 zlotých (933 eur) z 2250 zlotých. Minimálna mzda by tak dosiahla zhruba 60 percent priemernej mzdy, čo by predstavovalo najvyšší podiel v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), upozorňuje Hall.

Redaktor Financial Times v článku poukazuje tiež na rýchly rast miezd v Českej republike a ďalších stredoeurópskych krajinách. Ako príklady uvádza zamestnanca českej automobilky Škoda Auto patriaceho do nemeckého koncernu Volkswagen či maďarskej divízie výrobcu luxusných vozidiel Audi z rovnakého koncernu.

Niektoré časti strednej Európy sa teraz v dôsledku nižšej pôrodnosti a vysokej migrácie stretávajú s nedostatkom pracovných síl, ktorý sa stal hlavnou prekážkou expanzie podnikov a hospodárskeho ras­tu.

Ekonómovia však podľa Halla upozorňujú, že rastúce mzdové náklady sú štandardným trhovým mechanizmom, ktorý zvyšuje celkovú prosperitu tým, že presúva zamestnancov zo slabých podnikov do ziskovejších firiem, ktoré si môžu dovoliť vyplácať vyššie mzdy.

Podľa Mateusz Szczureka z OECD existuje v strednej Európe veľké množstvo „zombie“ podnikov, ktoré sa pohybujú na hranici prežitia a ktoré blokujú pracovnú silu, ktorá by mohla byť využitá efektívnejším spôsobom.