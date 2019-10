19 hodín v lietadle. Rekordný priamy let New York - Sydney bol úspešný

Let medzi New Yorkom a Sydney bol zatiaľ len testovací a zúčastnila sa ho iba päťdesiatka pozvaných cestujúcich.

Rekordný prvý let medzi New Yorkom a austrálskym mestom Sydney bez medzipristátia bol úspešný. Boeing 787–9 Dreamliner austrálskych aeroliniek Qantas v nedeľu v 7:42 miestneho času (v sobotu 22:42 SELČ) pristál v najľudnatejšom meste Austrálie po 19 hodinách a 16 minútach letu, počas ktorého prekonal vzdialenosť 16 200 kilometrov, informoval server CNET. Podľa médií išlo o najdlhší let s pasažiermi na svete.

Let medzi New Yorkom a Sydney bol zatiaľ len testovací a zúčastnila sa ho iba päťdesiatka pozvaných cestujúcich tvorených prevažne zamestnancami aeroliniek a členmi posádky. Stroj bol naplnený 101 000 kilogramami paliva. Cieľom bolo preveriť emočný a fyzický dopad dlhých letov na ľudský organizmus.

Qantas plánuje v najbližších mesiacoch tiež priamy let z Londýna do Sydney – ten by mal byť ešte o 800 kilometrov dlhší a potrvá ešte o hodinu dlhšie. Komerčné lety by austrálsky letecký dopravca chcel na týchto extrémne dlhých trasách ponúkať od roku 2022.