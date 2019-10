Strapec hrozna za milión

Keby Japonsko bolo bližšie, mohli by do dražby prihlásiť strapec hrozna aj šľachtitelia viniča zo Slovenska, otec a syn Korpásovci z Rúbane. Obaja Ondrejovia v rodinnom vinohrade na Starom vrchu pracujú na niekoľkých pozoruhodných novošľachtencoch stolových odrôd viniča.

Na prvý pohľad zaujmú vzhľadom – atraktívnou farebnosťou, veľkosťou bobúľ. Nos ovanie neočakávane príjemná vanilková vôňa, ktorá sa šíri z krov odrody Vanilla obsypanej strapcami. A potom prichádza crescendo, keď bobule štvorice novošľachtencov – ružovočerveného Abigélu, parížsky modrého Carbonu, žltej Cintie a znova francúzsky modrého Kajmánu – rozohrajú v ústach dokonalú symfóniu chutí.

Chutné ovocie prináša vzrušujúci pôžitok, nečudujme sa Japoncom, že hrozno postavili na vrchol labužníckeho piedestálu a vytvorili kult, aký nepoznali ani antickí Gréci. Hrozno patrí k najlepším výtvorom prírody a ľudí, ktorí ho už osemtisíc rokov zlepšujú. Za ten čas zaregistrovali vedci v jednom z najlepších centier výskumu vo francúzskom Montpellier zhruba desaťtisíc odrôd viniča.

Korpásovci sa zaradili medzi tých, ktorým talent podporený trpezlivou prácou a vinohradom s grand cru polohou umožnili obohatiť svetovú odrodovú paletu o nové kultivary. Už spomínaná Vanilla ako vynikajúci genetický zdroj je v Montpellier, ale sú tam aj niektoré červené rieky Slovenska, ktoré sa narodili v Bratislave a ich potenciál naplno ukázali v strekovsko-rúbanianskom chotári – muštové odrody Devín, Dunaj, Rosa, Nitria.

Extrakt prírody

Nedávno v jednom z reťazcov dali do akcie stolové hrozno, kilogram po 1,50 eura predávali v malých kartónoch. Strapec s veľkými zelenými bobuľami aj obal povzbudzovali ku kúpe. Doma prišlo vytriezvenie, z veľkého talianskeho prekvapenia zostalo v ústach sklamanie z nedozretého kyslého hrozna.

Rúbaň je jednou z mnohých vinohradníckych obcí, ktorá leží na Pohronskej pahorkatine. Hron ústiaci do Dunaja je relatívne ďaleko, ale popod vinohrady tečie potok Paríž. S Parížom nemá nič spoločné, keď je v jeseni chladno, vznáša sa nad ním para, potok sa parí, preto Paríž. Najmä na dozrievajúce muštové hrozno má fenomén zvýšenej vlhkosti vzduchu blahodarné účinky v podobe tvorby cibéb, ktoré napáda Botrytis cinerea. Pre hrozno a múdrych vinohradníkov požehnané územie.

Korpásovci vnímajú vinič ako veľké universum, fascinuje ich víno, preto šľachtia muštové odrody, ale je tu niečo, čo stojí pred vínom, čo mu predchádza a čo môžeme ochutnať in natura – ovocná šťava ukrytá v bobuli.

Šľachtiteľ je racionálny umelec, aby uspel, musí nová odroda rozoznieť ľudské zmysly a musí byť aj pestovateľsky efektívna. V praxi to znamená, že novošľachtenec je zdravý, odolný proti obávaným hubovitým chorobám, ker znesie výčiny počasia v priebehu všetkých štyroch ročných období a podaruje človeku hrozno, ktoré nie je poznačené chémiou a nezaťažuje jeho zdravie. Niektoré novinky z dielne Korpásovcov akceptujú práve tieto atribúty, aj keď výber je vždy kompromisom: najodolnejšie elity v určitých vlastnostiach väčšinou majú slabiny v iných. Veľmi pozoruhodné je kvarteto Abigél, Carbon, Cintia a Kajmán. Sú to čisto ušľachtilé elity, čiže vyžadujú preventívne postreky proti peronospóre a múčnatke. Zaujme však ich trvanlivosť na kroch aj pri skladovaní.

Čo novinky spája a čo rozdeľuje

Pri pohľade na štyri strapce by nikomu ani nezišlo na um, že majú spoločných rodičov, každý totiž vyzerá inak. A predsa zdedili po Čauši ružovom, s ktorým rada pracovala aj šľachtiteľka Dorota Pospíšilová, a po bulharskej odrode Velika, to najlepšie, čo mohli. V tom je podstata tvorivosti šľachtiteľa. Tá spočíva v umení, cite a inštinkte výberu najlepšieho potomstva, ktoré kríženie ponúka.

Pokým farebnosť odrody odlišuje, do istej miery aj tvar bobúľ, spája ich nadštandardná, aj keď nie rovnaká veľkosť plodov, chuťová sviežosť, pravdaže s povahovými odtienkami, aké badáme u súrodencov. Takže do žlta sfarbená Cintia vie dať strapec aj veľkosti 2 až 3 kilogramy. Má sladkastú chuť pripomínajúcu plody moruše, ktorá sa takmer vytratila z vidieka. V Kalifornii sú teraz populárne stolové odrody s chuťou cukrovej vaty. Nuž Cintia z južného Slovenska je sladká, ale nie priamočiaro. Je v nej bodrosť našich chladných nocí, preto bude chuti našinca bližšia.

Kajmán má predátorské meno, je to skorá odroda a pritom trvanlivá. Vydrží na kroch mesiac aj šesť týždňov. V tom si je podobný s Cintiou, ktorá dozrieva okolo 20. septembra a na kroch, ak neprídu mrazy, môže byť do konca októbra. Carbon, modrý brat Kajmána, má ešte väčšie bobule. Tento dobrák od kosti, či skôr od chrumkavej dužiny, je stredne skorý. No a napokon tu máme Abigél, odrodu so starým hebrejským menom, otcovo milované dieťa. Žeby kvôli farebnosti alebo harmonickej chuti, kde sladkosť je v súlade s potrebnou dávkou príjemnej kyselkavosti?

Kľúč k duši krajiny

Ľudstvo prežíva šťastné obdobie hojnosti, ktoré si vie aj vďaka práci šľachtiteľov predĺžiť. Najskoršie odrody viniča dozrievajú na konci júla, neskoré v závere jesene. Odrody, so šľachtením ktorých teraz Korpásovci finišujú, v chlade vydržia pokojne do Vianoc a môžu byť ozdobou štedrovečerného stola. Veľké obchodné siete ponúkajú hrozno aj počas Vianoc, no chýba mu vitalita, býva predčasne odtrhnuté a preto je v chuti mdlé alebo, naopak, kyslé.

Je to zrejmá daň logistike, doprave hrozna z ďalekých krajín. To všetko možno odstrániť, keď využijeme potenciál územia Slovenska. Medzi Novými Zámkami a Štúrovom sa ponúka ideálny priestor na pestovanie viniča, pôdu však obsadzujú obilniny, kukurica a olejniny. Platíme za vlastnú hlúposť. Doma sa nám pritom môžu rodiť poklady.

Možno treba vyhlásiť aj na Slovensku súťaž o najkrajší strapec hrozna a pritiahnuť pozornosť verejnosti k chutnému a čerstvému ovociu. To by sme, pravda, museli trochu či podstatne zmeniť koncept agrárnej politiky a stimulovať ovocinárov, vinohradníkov a zeleninárov, čo naozaj tvoria a dorábajú produkty, ktoré ľuďom chutia.