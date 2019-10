Čaputová sa pochytila s Matečnou. Škrty v zákone o lesoch si vykladajú inak

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nemá pravdu, keď hovorí, že vypustením formálneho inštitútu odvolania z novely zákona o lesoch prišlo k oslabeniu postavenia mimovládnych organizácií oproti pôvodnému návrhu. Uviedol to pre TASR Martin Strižinec, hovorca prezidentky SR, v reakcii na vyjadrenia agrorezortu.

„MPRV totiž zamlčalo, že v návrhu pripustilo iba možnosť zásadne okliešteného odvolania bez odkladného účinku, takže o účinnej možnosti nápravy v skutočnosti nemožno hovoriť,“ priblížil Strižinec.

Práve ministerstvom navrhnutá úprava by podľa Strižinca často fakticky zhoršila postavenie mimovládnych organizácií a verejnosti – počas odvolacieho konania by sa mohli realizovať povolené činnosti, ale verejnosť by až do rozhodnutia o odvolaní z dôvodu povinnosti vyčerpania opravných prostriedkov mala obmedzenú možnosť obrátiť sa na súd so správnou žalobou a požiadať o odklad účinkov tak, ako to môže urobiť dnes už bezprostredne po vydaní rozhodnutia.

Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR v piatok informoval, že MPRV SR je prekvapené, že napriek predchádzajúcim dohodám s mimovládnym sektorom schválenie pripomienok prezidentky znemožnilo podávať odvolania mimovládnych organizácií voči rozhodnutiam orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, čím oproti pôvodnému návrhu MPRV oslabilo ich postavenie a práva.

Národná rada SR na utorkovom rokovaní opätovne schválila novelu zákona o lesoch, ktorú prezidentka SR vrátila so svojimi pripomienkami. Novela má umožniť efektívnu ochranu a starostlivosť o lesy.

Agrorezort sa však podľa Hrežíka nestotožňuje s pripomienkami uplatnenými prezidentkou. Svojím vetom a pripomienkami navrhla podľa neho vypustiť z novely zákona o lesoch práve to ustanovenie, ktoré garantuje právo verejnosti ako zúčastnenej osoby podať odvolanie v správnom konaní. Prijatím tejto pripomienky prezidentky teda procesné postavenie zúčastnených osôb zostáva na súčasnej úrovni a neposilní sa o právo podať odvolanie v správnom konaní. Znenie navrhované rezortom bolo pritom v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zásadným pripomienkam verejnosti odkomunikované a vzájomne odsúhlasené, napríklad aj s mimovládnou organizáciou Via Iuris, v ktorej prezidentka pôsobila.