Nájomné byty chýbajú. Sú trojnásobne výhodnejšie ako byt s hypotékou

Záujem o nájomné byty každoročne narastá, s čím sa rozširuje aj poradovník. Práve to odrádza väčšinu záujemcov. „Aktuálne máme 593 záujemcov o byt. Tí spravidla čakajú na pridelenie aj šesť či sedem rokov,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. Na druhej strane je lákavá cena mesačného nájmu, ktorá sa pohybuje okolo 200 eur, či niekde dokonca aj menej. Čo sa týka súkromných podnájmov, tu sa ceny pohybujú okolo 650 až 700 eur mesačne pri dvojizbovom byte v Bratislave na začiatku Ružinova či Petržalky.

Ceny bytov v závratných výškach

Za nájom v centre mesta si však treba pripraviť ešte zhruba stovku navyše. Alternatívou môžu byť nezariadené súkromné podnájmy, no v takomto prípade si musíte pripraviť ešte o čosi viac na začiatok, pokiaľ budete kupovať nábytok. Cena za podnájom v nezariadenom dvojizbovom byte s výmerou okolo 55 štvorcových metrov sa pohybuje okolo 500 eur mesačne v centre Bratislavy. V Žiline stojí komerčný nájom 3-izbového bytu priemerne 600 eur bez energií, ktoré predstavujú navýšenie nájmu aj o 150 eur.

Ak by ste sa rozhodli investovať do vlastného bytu, ceny sa začínajú zhruba na 50-tisíc eurách, za čo sa dá kúpiť dvojgarsónka v okrajovej časti Bratislavy, vo Vrakuni. Táto lokalita však odrádza ľudí hlavne dostupnosťou, keďže sú v tomto smere klasikou ranné aj večerné siahodlhé kolóny. Zaujímavejšími sa preto stávajú mestské časti ako Petržalka či Ružinov, ktoré majú lepšiu dostupnosť do centra. Na kúpu dvojizbového bytu v týchto lokalitách si však treba pripraviť už podstatne viac, a to zhruba 120 až 150-tisíc eur. Lacnejšia je ešte časť Ružinova – Vlčie Hrdlo, kde sa dá kúpiť dvojizbový byt zhruba za 70-tisíc, no takisto si budete musieť vyhradiť na cestu do práce a z práce viac času.

Nájomný byt verzus podnájom a hypotéka

Nájomný byt tak môže byť v závislosti od ceny až 3-krát výhodnejší ako bývanie v súkromnom podnájme či kupovanie bytu prostredníctvom hypotéky. Pri vybavovaní bytu od mesta či obce sa však treba pripraviť na náročné papierovačky. Nárok naň totiž nemá každý. Ak chcete požiadať o mestský či obecný nájomný byt, nesmú vaše mesačné príjmy presiahnuť 3-násobok životného minima. Pri domácnosti s dvoma fyzickými osobami to predstavuje sumu 1¤646,28 eura mesačne. Podmienky na pridelenie obecného nájomného bytu si však každá samospráva môže určiť sama.

Od roku 2000 do roku 2017 bolo na Slovensku postavených priemerne 7,75 nájomného bytu na 1¤000 obyvateľov. V hlavnom meste to predstavuje 1,29 bytu na tisíc obyvateľov. Práve Bratislava má v otázke nájomného bývania obrovský dlh a v rámci hlavných miest V4 je na tom najhoršie. Vedenie mesta však deklaruje, že aktívne vstúpilo do riešenia tejto situácie. „Spúšťame architektonické súťaže na výstavbu nových bytov, pripravujeme rekonštrukcie existujúcich bytov, chystáme koncepciu spolupráce s developermi aj finančnými inštitúciami, aby sme zvýšili počet nájomných bytov v Bratislave,“ informoval Magistrát hlavného mesta. Metropolitný inštitút Bratislavy už vyhlásil prvú architektonickú súťaž na bytový súbor na Terchovskej ulici s predpokladaným počtom 81 nájomných bytov.

Bratislava má jedno percento nájomných bytov

Z vyše 204-tisíc bytov v Bratislave má približne jedno percento štatút nájomných, v absolútnom počte je to asi 2¤300 bytov. Tie sú v priamej správe mesta alebo v správe či vo vlastníctve mestských častí. „Na porovnanie, Brno má k dispozícii 29-tisíc nájomných bytov, čo je 15 percent z celkového počtu bytov v meste. Vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od 30. rokov, tvoria nájomné byty až 60 percent bytového fondu,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že priemer EÚ v podiele verejných nájomných bytov na celkovom počte bytov sa pohybuje okolo desať percent.

O niečo lepšia ako v Bratislave je situácia v regiónoch. Pomôcť obyvateľom s bývaním chce aj obec Balog nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš. „Nájomné byty budú určené pre našich obyvateľov,“ uviedol starosta obce Peter Bálint. Postavených má byť desať nájomných bytov, pričom obec chce minimálne dva trojizbové byty a štyri dvojizbové byty vo výmere od 56 do 60 štvorcových metrov. Obec vybrala vo verejnom obstarávaní spoločnosť F.A.A.C. Consulting, ktorá postaví nové byty za cenu 693¤270 eur, pričom celková stavba by mala trvať len 400 dní.

Financovanie novej výstavby nájomných bytov bude za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a z vlastných zdrojov obce. „V kombinácii so zvýhodneným úverom zo ŠFRB majú obce a mestá zabezpečené 100¤% financovanie obstarania nájomných bytov, ktoré môžu využívať na riešenie potrieb bývania svojich obyvateľov, a teda aj zraniteľných skupín,“ hovorí Karolína Ducká z Ministerstva dopravy a výstavby SR.