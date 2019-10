Záporné úroky zdevastujú úspory

Najjednoduchšou ochranou proti mínusovému úroku je presun peňazí do finančných domov s plusovými úrokmi. To sa dá bez problémov urobiť nielen v rámci Slovenska, ale celej Európskej únie. Zároveň aj v susedných krajinách používajúcich spoločnú menu euro platí, že vklady do 100-tisíc eur sú chránené fondom ochrany vkladov a v prípade krachu finančného domu ich vyplatí štát. Peniaze nad stotisíc eur nevráti vkladateľom nikto, a preto je lepšie vyššie úspory rozložiť do viacerých finančných domov.

Na Slovensku je najvyšší úrok pri vklade stotisíc eur vo výške jedného percenta a najnižší vo výške 0,01 percenta. Prípadné záporné úroky môže na Slovensko priniesť UniCredit Bank, ktorej talianske vedenie otvorene hovorí o tejto možnosti s príchodom roku 2020. Pri ľuďoch s úsporami do stotisíc eur sa zatiaľ o mínusových úrokoch neuvažuje.

Možnosťou, ako sa brániť, je využiť bezplatný účet niektorej on-line banky. V súčasnosti účet za nula eur ponúkajú tri menšie internetové banky. Rizikom takéhoto účtu je, že finančný dom má právo hocikedy zdvihnúť poplatky a klient sa môže brániť len odchodom do inej banky. To môže byť problém, ak sa bankám pri prevode nepodarí dobre nastaviť všetky trvalé príkazy a inkasá. Banky to síce podľa zákona majú vedieť previesť automaticky, ale v praxi je to pre ľudí komplikácia.

„Ak má niekto voľné finančné zdroje, určite sa mu oplatí mimoriadna splátka hypotéky,“ odporučil výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. Napríklad človek s tridsaťročnou hypotékou vo výške 60-tisíc eur má pri ročnom úroku vo výške 1,2 percenta splátku 199 eur za mesiac. Ak by voľné finančné zdroje vo výške 20-tisíc eur investoval do mimoriadnej splátky, okamžite mu istina klesne na 40-tisíc eur a mesačná splátka sa zníži na 132 eur. Mesačná úspora z mimoriadnej splátky vo výške 20-tisíc eur je 67 eur a ročná až 804 eur. Na dosiahnutie rovnakého výnosu pri uložení peňazí v banke by musel byť terminovaný vklad úročený ročným úrokom vo výške aspoň štyri percentá.

Mimoriadna splátka hypotéky sa oplatí v čase skončenia fixácie úrokovej sadzby. Vtedy totiž banky zo zákona nemôžu účtovať za mimoriadnu splátku žiadne poplatky. Niektoré finančné domy v rámci konkurenčného boja ponúkajú možnosť mimoriadnej splátky aj mimo výročia fixácie úrokovej sadzby. Klient môže napríklad bez poplatkov zaplatiť raz ročne mimoriadnu splátku dosahujúcu maximálne 20 percent istiny. Ak je hypotéka vo výške 60-tisíc eur, mimoriadna splátka môže byť maximálne 20-tisíc eur.

Domácimi bankami predávané hypotéky ponúkajú najčastejšie ročnú, trojročnú, päťročnú a desaťročnú fixáciu úrokovej sadzby. Počas tohto obdobia finančné domy nemôžu ľuďom meniť výšku úrokov a po jeho uplynutí ho zmenia na základe aktuálnych úrokov Európskej centrálnej banky. Na Slovensku sa banky predbiehajú v ponúkaní čo najnižších úrokových sadzieb. „Momentálne najnižšia sadzba je pri hypotéke s trojročnou sadzbou, ktorá sa začína od 0,68 percenta,“ povedal Róbert Komarovský, hovorca Fio banky. Finančný dom tvrdí, že takýto vysoký úrok ponúkne všetkým ľuďom schopným splácať požičané peniaze.

Práve pre čoraz nižšie úroky finančné domy častejšie zdvíhajú poplatky. Za prvých šesť mesiacov tohto roka narástli výnosy domácich bánk o 4,5 percenta a dosiahli hodnotu 298 miliónov eur. Zároveň aj v najbližších mesiacoch viaceré finančné domy pripravujú ďalšie zvyšovanie poplatkov.

Vysokým poplatkom sa ľudia s čistým mesačným príjmom do 400 eur môžu v každej banke vyhnúť zriadením bezplatného účtu. Ten podľa zákona musia všetky na Slovensku podnikajúce finančné domy zriadiť ľuďom s nízkymi príjmami. Lepšie zarábajúci ľudia majú nárok na účet za tri eurá mesačne.