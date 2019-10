Rakúšania sa sťažujú na Čechov v Bruseli pre jadrové elektrárne

Vo vyhlásení o tom utorok podľa agentúry APA informoval hornorakúsky radca pre životné prostredie Rudi Anschober. Komisia by sa podľa neho mala zamerať predovšetkým na zlučiteľnosť českých plánov s právom únie v oblasti hospodárskej súťaže. Český vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček v reakcii povedal, že ČR je pripravená Rakúsku svoje kroky objasňovať, zároveň ale požaduje rešpekt k svojmu rozhodnutiu.

Horné Rakúsko susedí s Juhočeským krajom, jadrová elektráreň Temelín leží od ich hraníc zhruba 60 kilometrov, jadrová elektráreň Dukovany asi 130 kilometrov. Anschober zaslal list Európskej komisii v reakcii na vyjadrenia českého premiéra Andreja Babiša z minulého týždňa. Predseda vlády vtedy povedal, že Česko musí presadiť stavbu nových jadrových blokov, aj keby kvôli tomu malo porušiť európske právo. Zdôraznil, že je potrebné postaviť nové bloky v oboch terajších jadrových elektrárňach, teda v Dukovanoch aj v Temelíne.

Európska komisia bude plánovaný český jadrový zdroj skúmať predovšetkým z hľadiska možnej nedovolenej verejnej podpory od štátu.

Agentúra APA upozornila, že vášne v Rakúsku vyvolalo aj vyjadrenia ministra priemyslu a obchodu Havlíčka, podľa ktorého Česku nebude stačiť iba plánovaná stavba nového bloku v jadrovej elektrárni Dukovany a počas piatich rokov musia začať aj diskusia o rozšírení druhej českej jadrovej elektrárne v Temelíne.

„Z vyhlásenia predsedu vlády a ministra priemyslu vyplýva, že Česko vedome počíta s porušením práva EÚ – tak pri stavbe (nových reaktorov), ako aj pri predlžovaní životnosti,“ uviedol Anschober.

Európska komisia podľa neho musí bezodkladne začať kontrolu plánov Prahy v oblasti jadrových elektrární. „Budeme kontrolovať každý jednotlivý krok Česka v jadrovej politike, a to z politického aj právneho hľadiska, a budeme tlačiť na dodržiavanie všetkých pravidiel EÚ,“ povedal hornorakúsky radca pre životné prostredie. Cieľom je podľa neho tieto projekty zablokovať.

Havlíček povedal, že česká strana s predstaviteľmi rakúskej vlády komunikuje. „Pravidelne sa stretávam aj s ich veľvyslancom v Prahe. Informujeme ich o vývoji procesu prípravy rozšírenia jadra, diskutujeme o časovom harmonograme, bezpečnostných opatreniach, technologických aspektov. Dobrú komunikáciu považujem za základ, nechceme jadro spolitizovať, diskusia je zatiaľ v odbornej rovine. Rozumieme rakúskej strane a sme pripravení všetko objasňovať, ale na druhej strane požadujeme, aby rešpektovala naše rozhodnutie, ktoré je nemenné,“ podotkol minister.

Podľa Anschobera by mala Európska komisia najprv preveriť projekty výstavby a predĺženie životnosti českých jadrových elektrární, a to pre možné porušenie práva únie v oblasti hospodárskej súťaže. Hornorakúsky politik za stranu zelených požaduje tiež to, aby sa v prípade žiadosti Česka o predĺženie životnosti jadrových blokov záväzne skúmali cezhraničné vplyvy na životné prostredie a aby bola stanovená hranica pre dobu prevádzky jadrových elektrární.